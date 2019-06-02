玉山盃／甩失速低潮守住冠軍　王彥程抱阿嬤激動落淚

▲玉山盃，新北市王彥程。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

玉山盃全國青棒錦標賽，新北市高三左投王彥程走過低潮，2日冠軍戰9局上掉分後，頂住壓力守勝，賽後忍不住抱著從花蓮北上看球的阿公、阿嬤，激動落淚。

新北市9局上以3分領先桃園市，面對一二壘危機時，換上王彥程接替，他先飆出三拿下第2個出局數，然後隊友失誤得面對滿壘危機，被張翔敲出內野安打掉1分，又投出觸身球保送，讓領先分數拉近到只差1分，這時桃園市輪到打點能力最強的第1棒李灝宇，兩好球後投出偏高的直球，讓他敲出右外野飛球，守住勝利。

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王彥程月初王貞治盃冠軍戰也由他擔任最後一任投手，被敲再見安打錯失冠軍，這次冠軍戰關鍵時刻又讓他登板，總教練周宗志說，「遇到同樣的狀況，怕球員承受不住壓力，很高興他能頂住，也擺脫王貞治盃的陰影，守住勝利。」

王彥程坦言，「登板時很緊張，但是很享受的那種，不會怯場，王貞治盃後告訴自己這是全新的比賽，心態也要保持是全新開始。」

從去年U18中華隊成為抗日英雄之後，經歷過失速的大低潮，最近才找回140公里以上球速，他坦言，「2019年上半年都在低潮，有時候會難過到晚上偷哭，教練和隊友都很鼓勵我，要我沒關係加油來。」冠軍戰後抱著阿公、阿嬤痛哭，王彥程直言，「很感謝他們來，真的很感動，之前冠軍戰表現很不好，這場很想投出來。」他也感謝教練團及陳醫師的幫助，讓他投球能恢復過往水準。

完成任務後王彥程終於鬆口氣，「這場比賽給我帶來蠻多信心的。」去年扛下抗日英雄角色，對於今年U18國手，他坦言。「會期待，但順其自然。」

▲玉山盃，新北市王彥程守住勝利激動。（圖／記者楊舒帆攝）