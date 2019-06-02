玉山盃／個人獎名單出爐　林昱珉包辦MVP+最佳投手

▲玉山盃，新北市林昱珉。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

玉山盃青棒錦標賽2日落幕，新北市冠軍戰以6比5驚險擊敗桃園市，主投5局的林昱珉獲得最有價值球員及玉山盃明星球員最佳投手獎，李灝宇敲出兩轟，長打率爆表的表現也讓他以第1棒之姿拿下打點王。

獎勵名單如下：

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團體獎：

第1名：新北市

第2名：桃園市

第3名：臺東縣

第4名：高雄市

第5名：臺北市 得分率0.543

第6名：新竹市 得分率0.428

第7名：屏東縣 得分率0.758

第8名：臺中市 得分率0.618



個人獎：

打擊獎：鄭宗哲（高雄市）打擊率 0.55

打點獎：李灝宇（桃園市） 15打點

全壘打：李展毅（台北市） 2 支(14打數)

投手獎：林子崴（新北市） 2 勝，防禦率0 (16.33局)

最有價值球員：林昱珉（新北市）

教練獎：周宗志（新北市）

▲2019玉山盃，桃園市平鎮「怪力男」李灝宇。（圖／記者路皓惟攝）

玉山明星球員獎

最佳投手：林昱珉（新北市）

最佳捕手：張聖豪（台東縣）

最佳一壘手：何恆佑（新北市）

最佳二壘手：鄭宗哲（高雄市）

最佳三壘手：王順和（新北市）

最佳游擊手：李灝宇（桃園市）

最佳左外野手：林翊翔（桃園市）

最佳中外野手：岳政華（新北市）

最佳右外野手：林政華（台東縣）

最佳指定打擊：鄭郭佑（桃園市）

▲玉山盃，台北市李展毅。（圖／記者楊舒帆攝）