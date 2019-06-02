玉山盃／個人獎名單出爐　林昱珉包辦MVP+最佳投手

▲玉山盃，新北市林昱珉。（圖／記者楊舒帆攝）
記者楊舒帆／台北報導
玉山盃青棒錦標賽2日落幕，新北市冠軍戰以6比5驚險擊敗桃園市，主投5局的林昱珉獲得最有價值球員及玉山盃明星球員最佳投手獎，李灝宇敲出兩轟，長打率爆表的表現也讓他以第1棒之姿拿下打點王。
獎勵名單如下：
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團體獎：
第1名：新北市
第2名：桃園市
第3名：臺東縣
第4名：高雄市
第5名：臺北市 得分率0.543
第6名：新竹市 得分率0.428
第7名：屏東縣 得分率0.758
第8名：臺中市 得分率0.618
個人獎：
打擊獎：鄭宗哲（高雄市）打擊率 0.55
打點獎：李灝宇（桃園市） 15打點
全壘打：李展毅（台北市） 2 支(14打數)
投手獎：林子崴（新北市） 2 勝，防禦率0 (16.33局)
最有價值球員：林昱珉（新北市）
教練獎：周宗志（新北市）
▲2019玉山盃，桃園市平鎮「怪力男」李灝宇。（圖／記者路皓惟攝）
玉山明星球員獎
最佳投手：林昱珉（新北市）
最佳捕手：張聖豪（台東縣）
最佳一壘手：何恆佑（新北市）
最佳二壘手：鄭宗哲（高雄市）
最佳三壘手：王順和（新北市）
最佳游擊手：李灝宇（桃園市）
最佳左外野手：林翊翔（桃園市）
最佳中外野手：岳政華（新北市）
最佳右外野手：林政華（台東縣）
最佳指定打擊：鄭郭佑（桃園市）
▲玉山盃，台北市李展毅。（圖／記者楊舒帆攝）