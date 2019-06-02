中職／真的好久！余德龍相隔1497天猛打4安：我也嚇到

▲余德龍。（圖／記者黃克翔攝）

記者王真魚／桃園報導

Lamigo桃猿「工具人」余德龍1日對戰富邦悍將，單場5支4貢獻3打點，相隔1497天繳出4安猛打賞表現，余德龍笑說：「真的很久耶，是運氣好啦，打出4支安打，我也嚇到，不過第一支安打出來後，心裡有放鬆一點，真的很久沒在一軍安打。」

余德龍開季一軍出發，但4月7日出賽後便下二軍，一直到5月27日才回到一軍，昨天獲得先發出賽機會，連續4打席都敲安，其中第4打席擊出三壘安打，僅差全壘打「完全打擊」，他直呼：「差一點也是沒有，沒有特別想這個啦。」

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余德龍上一次單場敲出4安，要追溯到2015年4月26日對戰中信兄弟，當年他的打擊狀況正好，且在外野穩定出賽，但近幾年回到工具人位置，還要與其他工具人競爭，他認為是好事：「作為工具人，每個人都是想要有出場的空間，才多練位置，難免會有壓力，但要想辦法突破，不能因為有壓力而放棄，只要下場就要好好把握機會。」

目前中職只有4隊，余德龍坦言競爭激烈：「有些坐板凳的，感覺都可以再組一隊。」說著說著，聊到各隊工具人可能可以組成一隊，他笑說：「可以喔，現在每個球隊應該都有4、5位工具人，還有可以兼任投手的。」昨天，獅隊老將高國慶生涯初登板，也引發熱烈討論，曾經登板投過球的余德龍直言：「賢拜球太慢了啦！但這種慢的球超級難打！因為會更想出力。」