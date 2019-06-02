運動雲

>

中職／真的好久！余德龍相隔1497天猛打4安：我也嚇到

ETtoday運動雲

▲▼0601 中華職棒富邦對桃猿-余德龍。（圖／記者黃克翔攝）

▲余德龍。（圖／記者黃克翔攝）

記者王真魚／桃園報導

Lamigo桃猿「工具人」余德龍1日對戰富邦悍將，單場5支4貢獻3打點，相隔1497天繳出4安猛打賞表現，余德龍笑說：「真的很久耶，是運氣好啦，打出4支安打，我也嚇到，不過第一支安打出來後，心裡有放鬆一點，真的很久沒在一軍安打。」

余德龍開季一軍出發，但4月7日出賽後便下二軍，一直到5月27日才回到一軍，昨天獲得先發出賽機會，連續4打席都敲安，其中第4打席擊出三壘安打，僅差全壘打「完全打擊」，他直呼：「差一點也是沒有，沒有特別想這個啦。」

請繼續往下閱讀...

余德龍上一次單場敲出4安，要追溯到2015年4月26日對戰中信兄弟，當年他的打擊狀況正好，且在外野穩定出賽，但近幾年回到工具人位置，還要與其他工具人競爭，他認為是好事：「作為工具人，每個人都是想要有出場的空間，才多練位置，難免會有壓力，但要想辦法突破，不能因為有壓力而放棄，只要下場就要好好把握機會。」

目前中職只有4隊，余德龍坦言競爭激烈：「有些坐板凳的，感覺都可以再組一隊。」說著說著，聊到各隊工具人可能可以組成一隊，他笑說：「可以喔，現在每個球隊應該都有4、5位工具人，還有可以兼任投手的。」昨天，獅隊老將高國慶生涯初登板，也引發熱烈討論，曾經登板投過球的余德龍直言：「賢拜球太慢了啦！但這種慢的球超級難打！因為會更想出力。」

關鍵字： 中華職棒中職Lamigo桃猿余德龍
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

日職／王柏融打瘋了單場5支5　打擊率突破三成大關

歐冠／爆乳開高衩泳裝女球迷亂入　「半球險掉出」遭趕離

日職／王柏融追平砲！洪總聽到歡呼衝出小房間

中職／被高國慶解決！王勝偉：一生遇過最強投手

中職／曾夢過當投手　高國慶40歲登板：潘武雄也想投

影／翁瑋均一把抱起轉圈圈　李燕甜笑：來點不一樣

讀者回應

﻿

最新新聞

1不斷更新／胡金龍轟兩分砲富邦3比0

2朱元勤陽春砲　7局獅3：2象

3法網女雙　謝淑薇無緣8強

4新北市1分險勝　近5年第4座冠軍

5牛棚太燒　統一江承峰、黃竣彥升一軍

熱門新聞

1大王打瘋了單場5支5　打擊率破三成

2歐冠／爆乳開高衩泳裝女球迷亂入

3王柏融追平砲　洪總興奮衝出房間

4王勝偉：高國慶是一生遇過最強投手

5曾夢過當投手　高國慶：潘武雄也想投

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

翁瑋均一把抱起轉圈圈 李燕甜笑：來點不一樣

陳重羽擊出深遠飛球，陳子豪未能確實接住，形成一支三壘安打 | 05/31 統一 vs 兄弟 七局上

江春緯鷹眼發威！張志豪擊出右外野飛球，經重播維持界外判決｜05_31 統一 vs 兄弟 八局下

持續在傷口上灑鹽，兄弟狂轟猛炸單局攻下八分｜06_01 統一 vs 兄弟 七局下

牽制失誤付出代價，莊駿凱發揮優異跑壘判斷，回本壘攻下超前分 | 05/31 統一 vs 兄弟 五局上

【演說全精華】願承擔任何重要職務！　韓國瑜哽咽：為中華民國粉身碎骨

毒理專家揭電子菸恐致「爆米花肺」　吸多還是會上癮...沒比傳統菸健康

明日花綺羅「狂揉小豬胸肌」喊好棒　羅志祥受不了臉紅喊停！

新莊拉麵店每日限量80碗　 加麵免費！叉燒肉鋪好鋪滿超邪惡

懶人專屬！輕鬆製作營養爆表餐　「一鍋到底」蹦出超香鮭魚風味飯
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366