不斷更新／索沙對決洪聖欽　首局富邦0比0桃猿

▲陳凱倫。（圖／記者黃克翔攝）

記者顏如玉／綜合報導

Lamigo桃猿主場與富邦悍將，2日進行3連戰最後一戰，兩隊目前相差2場勝差，悍將派最強洋投索沙先發全力搶勝，桃猿則由洪聖欽應，首局僅陳凱倫敲安，雙方都沒有得分。

1局上富邦進攻，張正偉右外野飛球遭接殺，陳凱倫左外野方向二壘安打，胡金龍右外野飛球接殺，林益全中外野飛球接殺，

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1局下桃猿進攻，陳晨威界外接殺，林立遭到刺殺，柏納帝那一壘方向滾地球，三上三下。

34歲的索沙本季戰績7勝2敗、防禦率1.72，另累計80次三振，穩居中職投手三冠王，堪稱中職今年最強洋投，而11次先發其中10次為優質先發，唯一1次非優質內容，就是近一次先發面對猿隊，僅投5.2局慘失6分吞敗，這也是他首度未投滿6局。

洪聖欽本季出賽11場，皆為後援出賽，戰績2勝1敗，上半季中下二軍轉往先發調整，今天是繼2016年8月12日再度先發，當時對手正是悍將前身義大犀牛，僅投3局被轟2發全壘打，失7分退場，吞下敗投。洪聖欽今年面對悍將數據極端，對戰被打擊率為0.364，其中右打者打擊率高達6成，左打則是僅有0.167，面對左打壓制力十足。

兩隊先發名單：

富邦悍將打序：

張正偉 , RF

陳凱倫 , 3B

胡金龍 , LF

林益全 , 1B

蔣智賢 , DH

林哲瑄 , CF

林威廷 , 2B

李宗賢 , SS

林宥穎 , C

Lamigo桃猿打序：

陳晨威 , LF

林立 , 3B

柏納帝那 , CF

朱育賢 , 1B

陳俊秀 , DH

藍寅倫 , RF

郭嚴文 , 2B

余德龍 , SS

許禹壕 , C

