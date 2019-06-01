運動雲

>

小葛雷諾炸裂創紀錄！　5月1135全壘打刷新大聯盟單月紀錄

ETtoday運動雲

記者林育正／綜合報導

藍鳥大物小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）8局對上洛磯敲出全壘打，成為大聯盟5月第1120轟，寫下史上單月紀錄。台灣時間1日所有比賽結束，已確定今年5月全大聯盟累計多達1135轟，有機會挑戰單季最多的6105轟紀錄。

小V葛棒打羅辛（Chris Rusin）扛出436英尺的大號全壘打，在生涯第29戰就有6轟，幫助大聯盟5月全壘打總數來到1120，一舉超越2017年8月的1119轟，現在紀錄更被推進到1135發全壘打。本季打者火力強大，3月和4月總和也有1144轟。

而2017年的6105轟為目前的單季紀錄，按照現在1687場比賽過去敲出2279轟，場均1.35轟的節奏，有機會打破場均1.26轟的2017年，改寫新歷史。

目前最強全壘打軍團，依舊是106轟的雙城隊，其中有56轟是在5月敲出，距離1987年金鶯和1999水手的單月58轟紀錄只有兩發的距離，差點能破紀錄相當可惜。另外雖然全壘打仍由耶里奇（Christian Yelich）的21轟領先，但5月海盜的貝爾(Josh Bell)、太空人布萊格曼（Alex Bregman）和紅人迪特里西（Derek Dietrich）單月也都有12轟的火燙表現。

請繼續往下閱讀...
關鍵字： 葛雷諾全壘打
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

中職／味全龍教練團再添2名　郭勝安、陳志偉入列

中職／韓職準備挖角索沙　富邦悍將發出聲明

中職／挑戰紀錄卡關1個月　彭政閔順其自然：沒有明年了

美國首輪大物投手棄美加盟軟銀　合約總額達6年3.8億

日職／王柏融炸裂！本季第2轟　幫助火腿追平歐力士

中職直播／黃恩賜回一軍要幫兄弟止敗！洪心騏暌違303天一軍

讀者回應

﻿

最新新聞

1何恆佑猛打賞　拚U18國手夢

25月1135全壘打刷新大聯盟單月紀錄

3吳俊良外甥報測試　黃昱豪拚選秀

4王柏融炸裂！本季第2轟助火腿追平

5柯爾：加拿大球迷噴垃圾話很有禮貌

熱門新聞

1味全龍教練團　郭勝安陳志偉入列

2韓職準備挖索沙　富邦悍將發聲明

3彭政閔挑戰紀錄順其自然：沒有明年了

4美國18歲大物赴日　3.8億入軟銀

5王柏融炸裂！本季第2轟助火腿追平

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

李宗賢中間方向滾地，靠著林祖傑的失誤站上一壘 | 05_30 統一 vs 富邦 七局下

有了，有了，有了，蔣智賢一棒過大牆，兩分全壘打 | 05_30 統一 vs 富邦 七局下

林威廷扛起重擔，本季第一轟就是滿貫砲，富邦逆轉 | 05_30 統一 vs 富邦 五局下

Fubon Angels帶來精彩的表演 | 05_30 統一 vs 富邦 中場休息

雙傑6月欲改寫台灣登山史！　挑戰8611M世界第二高峰K2

熱血「指揮哥」遇火警支援疏導 霸氣守護消防水帶：不要壓管子

蟑螂飛身上「先錄影」再告知！　下一秒朝脖子狂竄損友笑到崩潰

上班族猛扯衣服「當壽司備料」　動畫師3257張照片製療癒動畫

一口氣開箱100kg超夯夜市盲包！拆開竟有「這個」兩人驚呆：賺到了

星巴克買一送一來了！　6月3、4日「4小時限定」快筆記
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366