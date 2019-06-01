小葛雷諾炸裂創紀錄！　5月1135全壘打刷新大聯盟單月紀錄

記者林育正／綜合報導

藍鳥大物小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）8局對上洛磯敲出全壘打，成為大聯盟5月第1120轟，寫下史上單月紀錄。台灣時間1日所有比賽結束，已確定今年5月全大聯盟累計多達1135轟，有機會挑戰單季最多的6105轟紀錄。

小V葛棒打羅辛（Chris Rusin）扛出436英尺的大號全壘打，在生涯第29戰就有6轟，幫助大聯盟5月全壘打總數來到1120，一舉超越2017年8月的1119轟，現在紀錄更被推進到1135發全壘打。本季打者火力強大，3月和4月總和也有1144轟。

而2017年的6105轟為目前的單季紀錄，按照現在1687場比賽過去敲出2279轟，場均1.35轟的節奏，有機會打破場均1.26轟的2017年，改寫新歷史。

目前最強全壘打軍團，依舊是106轟的雙城隊，其中有56轟是在5月敲出，距離1987年金鶯和1999水手的單月58轟紀錄只有兩發的距離，差點能破紀錄相當可惜。另外雖然全壘打仍由耶里奇（Christian Yelich）的21轟領先，但5月海盜的貝爾(Josh Bell)、太空人布萊格曼（Alex Bregman）和紅人迪特里西（Derek Dietrich）單月也都有12轟的火燙表現。