玉山盃／林子崴變身「三振型」投手　累計16.1局無失分

▲玉山盃，林子崴。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

玉山盃全國青棒錦標賽1日展開四強賽，林子崴8局好投飆8K壓制台東縣，率隊在四強賽拿下勝利，目前在玉山盃累計16.1局無失分。

林子崴此戰主投8局飆8次三振，用101球，被敲5支安打，有2次保送，最快142公里，平均138至140公里，他前兩局順利過關，3局上被敲2安打，靠隊友蔡佳諺長傳阻殺化解，6局上投出安打後暴投，又有保送，靠捕手牽制跑者出局，避免對方攻佔三壘。

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新北市總教練周宗志表示，「他前3局變化球狀況不好，還好他很聰明，透過比賽過程慢慢找回節奏。」林子崴坦言，「前面投球感覺沒什麼信心，要投變化球的時候多給自己一點信心。」如何從比賽中找回好球感？他透露，「記住狀況好的球，投出的動作和感覺，下一顆若感覺不太好，再去找。」

原本想挑戰完投，不過投完8局後球數僅剩5顆球就打單場最多用球數限制（105球），所以決定見好就收，此戰單場飆8K，他坦言，「沒有特別想三振，可能是最近有修正變化球的握法，揮空率有提升。」

林子崴預賽首戰先中繼1局調整，然後25日曾扛1場先發，本屆玉山盃已經累計16.1局無失分，共有17K，另有2次保送，防禦率仍是完美的0。