貝爾5月打擊三圍3/4/8　壘打數創紀錄近61年來最多

▲海盜強打貝爾（Josh Bell）。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

海盜貝爾（Josh Bell）5月打擊火力兇猛，1日主場迎戰釀酒人，5打數2安打，包含一支二壘安打，5月份已經累積93個壘打數，超越前海盜名將基納（Ralph Kiner），同時成為自1958年梅斯（Willie Mays）後5月最多壘打數的球員。

根據大聯盟紀錄，5月最多壘打數紀錄由傳奇柯布（Ty Cobb）所締造，單月累積103壘打數，緊接著是梅斯和曼托（Mickey Mantle）的102壘打數，雖然貝爾5月的93個壘打數排不進史上前3名，但已經是近61年來最多。

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對貝爾來說，今年5月特別不一樣，可說是海盜有史以來，5月成績最好的打者。自美國時間5月22日起，他已經連續11場敲出安打，兩度繳出三安猛打賞，5月打擊三圍是誇張的.389/.444/.814，宛如打電動般的數據。

截至今日比賽，貝爾5月敲出12支全壘打和12支二壘安打，使他成為國家聯盟史上第3位達此紀錄的球員。至於前2位球員分別是名人堂球星漢克阿倫（Hank Aaron）和羅賓森（Frank Robinson）。

「他現在是傳奇了，太酷了！」海盜教頭賀多（Clint Hurdle）大讚。貝爾超狂的打擊成績，也讓他成為球迷目前心中最愛的球員之一，外野不時可以看到「BELLIEVE 55」的加油看板，海盜球團更號召球迷踴躍投票，將貝爾送進明星賽。

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