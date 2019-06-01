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日本公開賽／王星皓、林姵彣連拿B決賽第一　第3天賽程再出征

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▲2019日本公開賽，400公尺混合式B決賽，王星皓。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲王星皓第3天賽程將出戰200公尺混合式。（圖／記者潘泓鈺攝）

記者潘泓鈺／東京報導

日本公開賽6月1日進入第3天賽事，中華泳隊派出9人出征6項賽事，其中包含王星皓、林姵彣兩位在B決賽拿下第一的選手，王星皓將出賽200公尺混合式，林姵彣則是100公尺自由式。

前兩天賽程，一共黃渼茜、王星皓、王郁濂、林姵彣4人晉級決賽，其中黃渼茜50公尺蝶式為預賽1到8名的A決賽，並以26秒81獲得第7名，其餘3人皆為9到16名的B決賽。王星皓400公尺混合式、林姵彣50公尺蛙式都繳出第1名的成績，王郁濂100公尺自由式為第7名。

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王星皓400公尺混合式預賽4分20秒95排名第10，下午B決賽再次飆破4分20秒大關，以4分16秒21獲得第一名，繼去年8月香港公開賽之後，再次達到7月FINA光州世錦賽A標，而且他的成績在A決賽能夠排名銀牌。

第3天賽程王星皓將挑戰200公尺混合式，與他同樣在預賽第6組出賽的選手，還包括日本國家隊成員，200公尺蛙式世界紀錄保持人渡边一平。

林姵彣經過一天的調整後，次日賽程50公尺蛙式以32秒56預賽第15的成績晉級，B決賽31秒96奪得第一，不過她第3天賽程比的是較不擅長的100公尺自由式，與李彥妮共同分在預賽第5組。

去年底FINA短水道世巡賽新加坡站200公尺蝶式奪銀，拿下台灣睽違7年該賽事獎牌的「建中蝶王」王冠閎，也將在同日出賽最擅長的200公尺蝶式，他在全中運以1分57秒61第2度達到2020年東京奧運B標。雖然首日賽程預計將出賽50公尺蝶式，但受到巴西ISF世中運返台後感冒影響放棄，這將是他日本公開賽第一場出賽。

46.女子50公尺仰式
陳思綺（第4組-第9道）

47.男子50公尺仰式
莊沐倫（第5組-第1道）
張厚基（第7組-第8道）

48.女子100公尺自由式
李彥妮（第5組-第4道）
林姵彣（第5組-第7道）

50.女子200公尺蝶式
林昱均（第1組-第1道）

51.男子200公尺蝶式
王冠閎（第6組-第2道）

53.男子200公尺混合式
周偉良（第2組-第3道）
王星皓（第6組-第8道）

▲日本公開賽，林姵彣。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲林姵彣50公尺蛙式B決賽第一。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲▼108年全中運，王冠閎。（圖／全中運提供）

▲王冠閎108年全中運6金制霸。（圖／全中運提供）

關鍵字： 日本公開賽王星皓林姵彣王冠閎
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