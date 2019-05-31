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中職／爭取味全龍落腳高雄　韓市長公開喊話：支持！

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▲韓國瑜 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲韓國瑜支持味全龍選擇高雄擔任主場。（圖／記者洪靖宜攝）

體育中心／綜合報導

現下國內棒壇最火紅的議題，莫過於強勢回歸的味全龍，重新加盟中華職棒，成為各界引頸期待的第5隊！而球團日前向聯盟遞交加盟企畫書時，也正式宣布將高雄市納入主場選擇之一，讓許多高雄市民為之雀躍。昨（30）日上午，高雄市長韓國瑜在議會接受總質詢時，有議員詢問是否支持味全龍進駐高雄，韓國瑜說：「非常歡迎！」

看中「運動產業」發展潛力的高雄市議員陳若翠，有感於職業球團進駐所伴隨的商機與效益，30日於市政總質詢時，詢問韓國瑜市長對於味全龍落腳高雄的想法，「非常歡迎！」韓國瑜表示，味全龍過去戰績輝煌，也是富有人氣的指標性球隊，因此市府團隊也期盼球團能選擇高雄市，韓國瑜也向味全龍球團及議員陳若翠篤定喊話：「我支持！」

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為爭取味全龍球團進駐，日前高雄市政府運動發展局程紹同局長親自率團，專程北上拜訪球團籌備處，表達高雄市政府的積極與期盼，球團也幾度南下勘查高雄市的軟硬體條件，並且表示高度興趣，「希望能撮合一段好姻緣」程紹同局長表示：「職業球團進駐，不僅是國際先進城市的指標，也能提升市民光榮感，此外也會形成在地綠色經濟的『運動產業鏈』，更能強化在地棒球運動的推展，打造完善的金字塔體系。」

關鍵字： 中華職棒味全龍韓國瑜高雄
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