大谷無緣對戰高中學長菊池　天使教頭：對不起球迷

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）



體育中心／綜合報導

天使31日主場迎戰水手，眾所期待的大谷翔平對決菊池雄星的戲碼，並沒有如期上演。大谷翔平被放入板凳，引起球迷討論，針對大谷無緣對決高中學長菊池，天使教頭奧斯瑪斯（Brad Ausmus）向球迷道歉，並做出了解釋。

今年菊池雄星跟隨學弟大谷翔平的步伐，透過入札制度挑戰大聯盟，與水手簽下最多7年1.09億的合約，兩人對決一直是日媒關注的焦點，但卻沒想到此戰大谷坐板凳，由拉克羅伊（ Jonathan Lucroy）擔任先發DH。

請繼續往下閱讀...

「日本球迷可能討厭我，我很抱歉。」被問到大谷翔平坐板凳的原因，奧斯瑪斯做出了解釋，表示球隊傾向安排大谷在週末比賽面對左投，也就是在四連戰中的第3戰和第4戰先發出賽，對上米隆（Tommy Milone）和岡薩雷斯（Marco Gonzales）。

雖然大谷翔平錯過與高中學長對決的機會，不過兩人還有機會對決，天使將於6月8日回到主場與水手展開三連戰，依照水手輪值安排，菊池雄星有望與大谷翔平對決。

大谷翔平自5月初復出，至今19場出賽，打擊三圍.237/.322/.316，18支安打中僅有2支全壘打，敲出11分打點，遇到了「二年級生症候群」。

▲菊池雄星。（圖／達志影像／美聯社）



快下載《ETtoday新聞雲》App，準時鎖定中職賽事直播外，5/3-5/31只要每天打開《ETtoday新聞雲》App，進入「中職看ET 上半季冠軍神預測」活動，投票給你認為最有機會奪冠的隊伍，參加投票即可抽【預測參加獎】，預測中季冠軍隊還可再抽【預測成功獎】，雙重大獎等你拿，還不快來滑一下！