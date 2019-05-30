孫興慜希望為南韓樹立好形象　讓後輩的旅歐之路更寬廣

▲孫興慜在歐冠八強對曼城比賽中建功。（圖／路透）

記者謝孟儒／綜合報導

亞洲一哥孫興慜隨著英超熱刺隊首闖歐冠決賽，成為近年來最成功的亞洲球員代表，而除了持續幫助球隊贏球，他的目標更遠大，「希望能夠為南韓球員塑造一個好的形象，能夠像我的前輩朴智星一樣，讓更多人能夠來到歐洲踢球。」

孫興慜的旅歐之路從德國出發，2010年剛到德甲漢堡時，身價只有15萬歐元（約新台幣520萬），之後歷經了一段時間自由球員後，又回到德甲，2015年轉到英超熱刺，在經歷世界盃、亞洲盃、英超以及歐冠的洗禮後，在歐冠八強幫助球隊晉級，並隨隊首闖決賽，身價更是暴漲到6500萬歐元（約新台幣22億）。

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回顧上一次闖進歐冠決賽的亞洲人，是孫興慜的前輩朴智星在8年前所創造，孫興慜也一直將朴智星視為自己的偶像，而近幾年歐洲五大聯賽都有不少亞洲球員加入，孫興慜堪稱是最成功的代表。孫興慜日前受訪時提到，「因為有前輩們已經先幫助我們打開了旅歐的這條路。」

▼熱刺打進歐冠決賽 。（圖／達志影像／美聯社）

孫興慜提到，「我非常尊敬那些最早在歐洲踢球的亞洲球員們，他們打開了這扇門，讓我能夠有機會到這裡，而我也做到了在歐洲踢球的心願，我現在更想做的是為南韓球員塑造更好的形象，讓旅歐的路能夠更寬敞些，就像朴智星為我們和我的國家所做的那樣。」

不過南韓國家隊在賽場上的表現並非一帆風順，包括2011年亞洲盃四強以點球輸給日本、2015年亞洲盃決賽輸給澳洲、2014及2018年世界盃小組賽出局，孫興慜都參與其中，孫興慜甚至在2018年世界盃賽後留下男兒淚。對此，孫興慜認為，保持積極樂觀的心情更重要。

孫興慜提到，「我不是一個總是負面情緒的人，輸掉重要比賽真的非常痛苦，不過要時常保持積極的心情和能量，我想要把這樣的感覺帶到歐冠和利物浦的決賽中，這是非常重要的。」

▼英超熱刺孫興慜 。（圖／路透）