日本公開賽／黃渼茜50蝶晉A決賽　王星皓、王郁濂達B決賽

▲2019年日本公開賽，黃渼茜50公尺蝶式預賽第8，晉級A決賽。（圖／記者潘泓鈺攝）

記者潘泓鈺／東京報導

中華泳隊5月30日到6月2日出征東京日本公開賽，首日賽程預賽，50公尺蝶式全國紀錄保持人黃渼茜，游進該項目的A決賽，王星皓、王郁濂分別取得400公尺混合式以及50公尺自由式B決賽。

首日賽程7個項目，中華泳隊一共14人出賽，黃渼茜剛在月初全大運以26秒68刷新自己所保持的50公尺蝶式全國紀錄，該項目游出26秒99的第8名佳績，進軍台灣時間下午14：30的A決賽，也是今天唯一晉級A決賽選手，並且再次達到世錦賽B標，該項目A標為26秒34。

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王星皓去年12月香港公開賽，400公尺混合式飆出4分15秒86全國紀錄，距離2020東京奧運A標只差0.02秒，是最接近A標的台灣游泳選手。此次日本公開賽400公尺混合式預賽，他以4分20秒95排名第10，晉級下午的B決賽。

100公尺自由式周偉良、安廷耀、王皓、王澤以及王郁濂5人出賽，是今天台灣選手最多人出賽的項目，其中王郁濂以50秒47拿下第16名，壓線晉級B決賽。

由日本泳協主辦的日本公開賽，除了800公尺、1500公尺自由式為秒數總排名制以外，其餘項目預賽前8名晉級A決賽，9到16名則將進行B決賽。

賽事為7月FINA光州世錦賽最後達標賽事，也是2020年東京奧運達標賽事，各國好手精銳盡出，除了地主日本派出國家隊，以及俱樂部隊、學校隊，另外還包括2016年里約奧運100公尺蝶式金牌得主斯庫林（Joseph Schooling）所領軍的新加坡國家隊、南韓、香港代表隊等出賽。

▲100公尺自由式預賽，王郁濂。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲400公尺混合式預賽，王星皓。（圖／記者潘泓鈺攝）