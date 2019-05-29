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橄欖球亞錦賽／中華隊遭新加坡逆轉　面臨降級下戰非贏不可

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▲▼2019年亞洲盃橄欖球錦標賽第一級盃賽,中華臺北 V.S 新加坡。（圖／記者季相儒攝）

▲中華隊劉大誠貢獻達陣（中）。（圖／記者季相儒攝）

記者林育正／台北報導

亞洲盃橄欖球錦標賽第一級盃賽29日在台北田徑場點燃戰火，中華隊雖然在多數時間保持領先，卻在下半場被新加坡首次觸地得分，最終反攻未果13比18落敗。如果6月1日敗給斯里蘭卡，將被降至第二級。

新加坡先在上半場23分鐘罰踢射門取得3比0領先，不過中華隊立刻展開攻勢回擊，靠著黃福安帶球長距離直衝前場，簡子凡也持球向前擠，最後由劉大誠達陣5比3追平。回過頭來新加坡再次以罰踢6比5反超，接下來中華隊雖然在前場有不少進攻機會，但有幾次都以掉球收場，最後上半場結束前兵臨城下可惜沒能再次觸地得分，只能靠著潘智祥射門得分上半場結束8比6領先。

請繼續往下閱讀...

下半場開始過沒多久，中華隊林庭暉達陣13比6拉開差距。結果新加坡回敬達陣但加踢沒進，追到11比13。但黃福安再次建功抓到空檔穿過防守球員長距離推進，可惜球權落回新加坡手上。接近68分鐘中華隊在後場擒抱漏人讓新加坡Nashrul Hanafi達陣加上加踢射門，18比13反超。

最後幾分鐘中華隊展開反攻，可惜都未能收獲得分，終場以13比18敗給洋將軍團新加坡，6月1日將與本日敗給菲律賓的斯里蘭卡交手，如果吞敗將被降至二級。

▲▼2019年亞洲盃橄欖球錦標賽第一級盃賽,中華臺北 V.S 新加坡。（圖／記者季相儒攝）

▲黃福安長距離推進。（圖／記者季相儒攝）

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關鍵字： 橄欖球亞錦賽
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