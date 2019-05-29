「這只是一個飛球」　判斷瑕疵送光芒賈西亞場內全壘打

▲光芒賈西亞擊出生涯首支場內全壘打。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

光芒29日主場交手藍鳥，光芒外野手賈西亞（Avisail Garcia）在比賽中敲出一顆平凡的飛球，不過藍鳥外野手卻發生判斷瑕疵，離球的落點十分遙遠，賈西亞也不客氣地快馬加鞭從本壘繞3個壘包衝回本壘，形成一支場內全壘打。

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▲外野手判斷瑕疵送給賈西亞一發場內全壘打。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）

3局下賈西亞是光芒這局的第一位打者，面對藍鳥先發投手理查（Clayton Richard），賈西亞取得2壞球領先後，面對一顆接近紅中的直球擊中球的下緣飛向右外野，球飛行的仰角很高，對於外野手處理上並不困難，不過此時藍鳥右外野手格雷查（Randal Grichuk）卻找不到球，導致球在他身後落地，賈西亞就一路狂奔跑回光芒的第2分。

這支場內全壘打是賈西亞本季的第10轟，在大聯盟有過8年資歷的他，生涯累積85發全壘打，不過這是他生涯首支場內全壘打。賽後賈西亞接受訪問表示，「把球擊出的當下，我心裡只想著沒把球打好，所以先低頭了一下，不過隨後聽到隊友在旁邊喊，『快跑、快跑，他漏掉了！』，所以我就開始全力衝刺，這真是個美妙的時刻。」

▲賈西亞擊出生涯首支場內全壘打相當興奮。（圖／達志影像／美聯社）



根據大聯盟官方數據，賈西亞跑出場內全壘打總共花了16.69秒，雖然這需要歸功右外野手在球落地後還花了6.24秒才撿到球做回傳，但是根據數據賈西亞在意識到有可能形成安打後，全力衝刺的速度來到每秒28英尺（約8.5公尺），這比聯盟均速每秒27英尺還要快。

光芒隊本季出現了2支場內全壘打，嚴格說起來是一周內出現2支，上一次是在25日客場交手印地安人時，由奇爾梅爾（Kevin Kiermaier）所擊出。

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