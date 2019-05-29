魯伊好搶手！　火箭、鵜鶘都曾找來當助理教練

▲火箭、鵜鶘都曾找魯伊擔任助理教練。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

本季遭到開除的騎士教頭魯伊(Tyronn Lue)，原先湖人有意找來擔任新的紫金教頭，不過雙方卻談判破局，不過根據《The Athletic》報導，在魯伊被騎士解雇後，火箭和鵜鶘都希望找他來擔任首席助理教練，不過目前魯伊則是希望能夠以總教練回到NBA。

騎士開季遭逢6連敗，這也讓魯伊遭到管理層解雇，不過在先前湖人解僱了華頓後，就找來魯伊要他擔任新教頭，原先雙方都達成共識，不過最後湖人只願意給魯伊3年合約，這也導致雙方談判破局，因為魯伊想要的是5年的長約，而不是詹姆斯(LeBron James)專屬教練。

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不過這名冠軍教頭可說相當搶手，根據《The Athletic》記者查拉尼亞(Shams Charania)爆料，火箭以及鵜鶘先前找了魯伊來擔任首席助理教練，而火箭已經與5名助理教練分道揚鑣，這也是他們找來魯伊的原因，不過因為火箭主帥丹東尼(Mike D'Antoni)已經表示會繼續執教，休士頓管理層也對丹東尼非常信任，使得魯伊不可能擔任火箭教頭。

另外鵜鶘也找了魯伊來擔任助教，紐奧良跟魯伊可說相當熟，因為現任鵜鶘教頭簡崔(Alvin Gentry)過去曾與魯伊一同在快艇擔任瑞佛斯(Doc Rivers)的助理教練，鵜鶘的籃球運營副總裁葛瑞芬(David Griffin)則是過去騎士的總管，跟魯伊有著一定交情，但查拉尼亞也表示，魯伊目前仍是希望以總教練的身分回到聯盟。

▲魯伊想要以總教練身分回歸NBA。（圖／達志影像／美聯社）

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