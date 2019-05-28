運動家隊史近13年最長10連勝　後段棒次火力輸出是關鍵

▲運動家繳出一波10連勝。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

洋基、雙城、道奇這3支球隊近10戰拿下8勝，也分別佔據分區龍頭，不過還有支比他們近況更加火燙的球隊，運動家今（28）日主場以8比5擊退天使後，拉出一波10連勝，這是運動家隊史近13年來最長的連勝，其中後段棒次費格利（Josh Phegley）、勞瑞安諾（Ramon Laureano）在連勝期間提供球隊的火力支援相當關鍵。

運動家在這波10連勝之前先吞下3連敗，當時以19勝25敗排在美西墊底，不過他們開始拉出這波10連勝後，除了一舉將勝率突破5成，更是衝上分區第二，目前在外卡名單中也與紅襪並列第二。

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這10場連勝期間，運動家可以說是攻守俱佳，總得分78分、總失分31分（包括20日與老虎進行到7局的保留比賽），雖然這期間攻守兩端都表現優異，但與先前最大的差距是在攻擊火力的部分，場均可以得到超過7分。

▲費格利連勝期間長打火力兇猛。（圖／達志影像／美聯社）



捕手費格利在這11場比賽中出賽了8場，24打數敲出8支安打，包括2支二壘安打3發全壘打10分打點，今年其他出賽的34場中，也只有35支安打，4支全壘打以及22分打點。防守見長的中外野手勞瑞安諾在這11場裡全勤出賽，這期間繳出0.359的打擊率，還有6支二壘安打，他本季打擊率只有0.250，二壘安打加總起來也只有10支。

勞瑞安諾、費格利坐鎮運動家的中線防守，過去也都以守備見長，在進攻端多擔任後半段棒次，他們在連勝期間可以有這樣的火力輸出，也讓球隊的攻勢可以延續到前段棒次，讓得分效率更加提升 ，是運動家收下自2006年以來最長連勝的關鍵。

▼勞瑞安諾以防守見長不過在連勝期間打擊率高達0.359。（圖／達志影像／美聯社）

