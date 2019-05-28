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中職直播／尼克斯對兄弟有一套　萊福力拚對猿首勝

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▲▼0425 中華職棒中信兄弟對桃猿-尼克斯。（圖／記者黃克翔攝）

▲尼克斯。（圖／記者黃克翔攝）

記者王真魚／綜合報導

中職30年上半季賽事邁入5月底，4隊戰況膠著，Lamigo桃猿28日起在桃園主場迎戰中信兄弟，進行2連戰場。排名首位的桃猿目前僅領先富邦悍將、中信兄弟、統一獅各1.5、2、2.5場勝差。為鞏固龍頭寶座，首戰推出尼克斯，兄弟則由萊福力應戰。比賽晚間6時35分開打，精彩賽事鎖定《ETtoday新聞》。

尼克斯本季開低走高，季初吞三連敗，之後6場先發拿5勝，防禦率下修至2.75，且9場先發包括7場優質先發，至今未被敲過全壘打。

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本季對戰中信兄弟，尼克斯6場先發戰績3勝2敗、防禦率僅1.98，41局投球僅被敲34支安打，投出12次保送、25次三振，中職生涯第一場完投完封勝，就是4月25日面對中信兄弟達成。

萊福力本季維持穩定，防禦率2.54，8場先發有5場先發，但戰績2勝4敗。今年面對Lamigo桃猿防禦率3.38，火力不支援，3場先發吞2敗，尚未拿勝。

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