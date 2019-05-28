日職／兩聯盟交流戰開打　王柏融有兩個挑戰

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

記者楊舒帆／綜合報導

日職下周將迎接兩聯盟交流賽，是影響全季戰績的分野點，王柏融目前面對兩個困境，一個是長打率偏低，一個是對左投打擊率落差大，接下來交流賽面對中央聯盟投手將是考驗。

王柏融目前出賽36場，打擊率2成78，本月初因左膝有下二軍10天之久，不過傷後復出累計下也來到147個打席，但長打率0.346，在全隊主力打者排行第6名，而且已經近一個月沒有長打表現，目前僅6支二壘安打，1支全壘打，與洋聯其他洋砲來比較落差較大。

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王柏融在中職時對左投及右投打擊率都在3成以上，不過旅日之後卻有較大的落差，對決右投打擊率0.307，對左投只有0.188，本周還有對羅德及歐力士的系列賽，能否找回對左投的手感，以及長打是否能復甦都是值得觀察的重點。

兩聯盟交流賽從6月4日開打，日本火腿第一個系列賽對手將是養樂多，然後對戰阪神、廣島、巨人、橫濱、中日隊，其中有3個系列賽為央聯主場，不會有指定打擊，這對王柏融先發機會恐怕有所有影響。

央聯本季出色的左投包括橫濱DeNA今永昇太、廣島床田寛樹、中日龍大野雄大、巨人洋投梅西德斯（C. C. Mercedes），目前防禦率都在3以下，未來若有對戰機會，對王柏融都是項嚴峻的挑戰。

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）