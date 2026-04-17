72球就退場有原因！勝騎士身體不適仍完成任務　平野惠一大讚

▲勝騎士。（圖／中信兄弟）

記者胡冠辰／天母報導

中信兄弟17日作客天母，以5比3逆轉擊敗味全龍拿下本季第3勝，先發勝騎士此役主投6局失2分、僅用72球就退場，賽後總教練平野惠一透露，勝騎士其實比賽中身體有些不舒服，仍咬牙完成先發任務，也讓他大讚展現十足職業態度。

勝騎士此戰用球精簡，先發6局被敲6支安打，送出5次三振、1次保送，失2分繳出優質先發，為兄弟止敗立下基礎；不過外界對他僅投72球就退場感到好奇，平野賽後說明，勝騎士身體狀況其實並非百分之百。

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平野表示，勝騎士雖然一開始就掉了2分先制分，但仍非常頑強地把該吃的局數完成，「他今天其實身體有點不舒服，但還是有撐住、忍住去投球，所以他也認為自己今天已經非常好的完成工作了。」

對於勝騎士在場上曾出現投手犯規，是否與身體不適、專注力受影響有關，平野也坦言，「可能多少有一點，因為今天畢竟不是他平常一般的身心狀況。」

不過他也特別提到，外界幾乎看不出勝騎士有異狀，「大家都沒有發現，這一點就呈現出他真的是一名職業選手。」

除了勝騎士先發頂住壓力，兄弟牛棚也順利守成；平野指出，勝騎士退場後，接手的中繼投手群也都把接力棒穩穩接住，整體投手群共同完成這場重要勝利。