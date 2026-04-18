李灝宇7局下秀美技登官網吸睛　精彩守備連場邊投手都振奮

▲李灝宇。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

旅美好手李灝宇今（18日）迎大聯盟生涯初登場，代表底特律老虎作客波士頓紅襪，擔任先發第8棒、鎮守三壘；雖然此役3打數未敲安，不過他在7局下守備機會上演精彩美技，這記守備還登上大聯盟官網，連老虎先發投手麥茲（Casey Mize）都在場邊鼓掌叫好，成為亮點之一。

李灝宇此戰首度站上大聯盟舞台，打擊方面在3局上迎來生涯首打席，面對紅襪左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez）擊出飛球出局；5局上第2打席則鎖定偏甜球路，將球掃向中外野深遠地帶，可惜在全壘打牆前遭到接殺；8局上第3打席遭到三振，最終以3打數無安打作收。

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7局下紅襪打者拉法耶拉（Ceddanne Rafaela）擊出滾地球，李灝宇穩健處理後完成刺殺，展現三壘防區反應與手感，這次精采守備也被大聯盟官網收錄；場邊的麥茲看到這一球後，也立刻報以掌聲，替這位台灣好手送上肯定。

兩隊以0比0進入突破僵局制延長賽；10局上老虎無功而返，10局下紅襪靠著二壘跑者先靠暴投進占三壘，接著梅爾（Marcelo Mayer）獲得保送，隨後代打吉田正尚敲出右外野再見安打，終場紅襪就在主場以1比0氣走老虎。