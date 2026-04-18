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李政厚連4場安打！巨人擺脫墊底　10比5擊退國民

▲李政厚。（圖／達志影像／美聯社）

▲李政厚。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

舊金山巨人於台灣時間18日作客華盛頓國民，以10比5擊敗對手，收下2連勝，戰績提升至8勝12敗，成功擺脫國聯西區墊底位置，此役韓國好手李政厚以「第6棒、右外野手」先發出賽，繳出4打數1安打、1保送、1得分，連續安打場次推進至4場。

比賽關鍵出現在2局上，李政厚在無人出局一壘有人時，面對先發投手利特爾（Zack Littell）首球果斷出棒敲出安打，將攻勢延續，隨後隊友拉莫斯（Heliot Ramos）轟出3分砲，帶動巨人單局灌進6分，奠定比賽基礎。

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此後巨人火力持續延伸，查普曼（Matt Chapman）、迪佛斯（Rafael Devers）、施密特（Casey Schmitt）接連打回分數，進一步拉開差距，儘管國民在中後段持續追分，但始終無法扭轉戰局。

李政厚後續3個打席未再敲安，不過在9局上選到保送，幫助球隊再擴領先優勢，雖整體表現並非大爆發，但仍穩定貢獻上壘，持續累積打擊手感。

投手方面，巨人王牌韋伯（Logan Webb）主投6局，被敲7安包含1發全壘打，送出6次三振、2次保送，失4分，拿下本季第2勝，成功壓制國民反攻氣勢。

隨著打線火力回溫與連勝開啟，巨人逐步走出開季低潮，李政厚連續上壘與安打的穩定輸出，也成為球隊近況回升的重要指標之一。

關鍵字： MLB舊金山巨人李政厚

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