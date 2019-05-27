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「跟著裘爺發大財」　李亦伸鐵口預測勇士4比2勝暴龍

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雲論作者李亦伸（圖／李亦伸提供）

▲李亦伸篤定暴龍沒得打（圖／李亦伸提供）

記者張曜麟／綜合報導

東區冠軍戰最終由暴龍擊退公鹿，成功以4比2晉級，讓國內外許多專家都無法置信，不過知名球評李亦伸當時在臉書預測公鹿會淘汰暴龍晉級，最終又預測失敗，上演「反指標」，隨著總冠軍戰時間接近，李亦伸又再次預測，勇士將會以4比2淘汰暴龍，並且直言「暴龍真沒得打」。

暴龍在0比2落後的情況下，以4連勝淘汰了公鹿晉身總冠軍戰，讓外界都非常不可置信，不過在這期間，李亦伸在臉書底下回覆網友並且預測東區冠戰，「一點都不亂，G6+G7公鹿贏，非常清楚」。但最後結果卻是由暴龍拿下勝利，闖入隊史24年來第一次的總冠軍戰，這讓外界直言糗爺再次發威，根本專業反指標。

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儘管再次遭到外界嘲諷，李亦伸仍不改他的專業預測，總冠軍戰將在31日開打，糗爺也在Youtube上再次預測總冠軍戰的結果，認為最後勇士將會以4比2封王取得3連霸，並且在臉書上篤定表示「暴龍沒得打」，這也讓網友表示，「恭喜暴龍總冠軍」、「恭喜林書豪奪下總冠軍」、「跟著亦伸，帝寶一生」、「信坤哥得永生」

李亦伸是資深體育記者以及專欄作家，往往都會在臉書上預測比賽結果，但因為多次成為「反指標」，讓他獲的了「東方神秘力量」的稱號，而在國外，前太陽球星「惡漢」巴克利(Charles Barkley)同樣也會進行預測，不過相同的是，他們兩人都是超級反指標，每當李亦伸與巴克利預測不相同的時候，許多人友都在期待「東方神秘力量」與「西方神秘力量」間的對決。

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關鍵字： NBA總冠軍戰勇士暴龍李亦伸
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