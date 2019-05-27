運動雲

>

中職／王者之聲壓軸　嘻哈天王潘瑋柏動紫趴開唱

ETtoday運動雲

▲嘻哈天王潘瑋柏6月1日桃猿動紫趴開唱。（圖／桃提供）

▲嘻哈天王潘瑋柏6月1日桃猿動紫趴開唱。（圖／桃猿提供）

體育中心／綜合報導

Lamigo全猿主場主題趴「新光動紫趴」5月31日至6月2日登場，6月1日動紫繁星宇宙登場，壓軸王者之聲參戰者揭曉，流行音樂嘻哈天王潘瑋柏將來到全猿主場開唱。

潘瑋柏十八年來在兩岸三地藝能界樹立起黃金地位，個人作品無論是流行音樂或是嘻哈饒舌歌曲皆世界傳唱，而且能歌善舞進而演的潘瑋柏在2011年憑藉電視劇《愛無限》更是勇奪金鐘男主角獎，是全能型最閃亮的天王巨星。

潘瑋柏在2018年全球流行音樂金榜拿下年度最佳唱跳歌手、年度最受歡迎男歌手，Hito流行音樂獎頒獎典禮咪咕音樂最佳人氣獎、Hito唱跳歌手、Hito Star全能藝人，近年更在超人氣嘻哈選秀節目中國新說唱擔任製作導師，人氣指數爆棚，目前2019 Alpha Coming Home巡迴演唱會也持續在各地進行中，在不同世代表現都是紅不讓！

本次在巡迴演出之際抽空回到台灣並首度前進棒球場，潘瑋柏顯得非常興奮，第一次在台灣以棒球賽後表演的方式與球迷和歌迷朋友見面，潘瑋柏覺得很新鮮，「敬請期待棒球場上的潘瑋柏會帶來什麼表演吧！」他笑説。

快下載《ETtoday新聞雲》App，準時鎖定中職賽事直播外，5/3-5/31只要每天打開《ETtoday新聞雲》App，進入「中職看ET 上半季冠軍神預測」活動，投票給你認為最有機會奪冠的隊伍，參加投票即可抽【預測參加獎】，預測中季冠軍隊還可再抽【預測成功獎】，雙重大獎等你拿，還不快來滑一下！

請繼續往下閱讀...
關鍵字： 中華職棒桃猿動紫趴潘瑋柏
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

高市出60警臨檢酒店！ 爆乳妹補妝 顧客嗨到一半超尷尬

熱門新聞

16歲神準少年「吃雞」吃到東奧射擊門票　爸媽反唸：他應該早點睡

生子後范弗利特3戰三分17投14中　Drake又幫納斯按摩

中職／嘟嘟沈穩、費古洛剛來台難溝通　高志綱最有印象

蘇迪曼盃／桃田賢斗、山口茜三局遭逆轉　大陸3比0日本捧冠

強調下季將捲土重來　字母哥記者會仍被惹毛直接離席

中職／不知要打還是守！林泓育開轟拿MVP：蹲到沒感覺

讀者回應

﻿

最新新聞

1岳政華野手選秀　被哥哥岳東華虧

2巴克利預言暴龍奪冠軍

3公鹿今夏首要目標續留羅培茲

4計劃養強投　潘文輝飆150能成長

5搖滾情歌王子范逸臣　為悍將無樂不作

熱門新聞

1他「吃雞」吃到東奧射擊門票　反被爸媽唸

2生子後范弗利特3戰三分17投14中

3潘威倫費古洛　高志綱蹲捕印象深

4蘇迪曼盃／大陸3比0日本捧冠

5強調捲土重來　字母哥記者會被惹毛

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

怎麼投怎麼被打，富邦狂打四分Lamigo投捕無奈 | 05_25 Lamigo vs 富 邦 二局下

二軍中信兄弟 VS LAMIGO桃猿板凳清空

鄭凱文因不滿換投，直接下場將球隨手拋給捕手遭球團罰款警告｜05_15 統一 vs 兄弟 賽後

李宗賢再度展現守備好身手，海豚跳沒收了林立安打 | 05_25 Lamigo vs 富邦 五局上

中華職棒30年_宣傳片

鍾明軒被酸「媽媽過世還不覺悟」 每晚都想自殺：大家都不了解...

同志師影響小孩性向家長籲轉班　台南議員：尊重同志！開同志專班

泡溫泉+煮溫泉蛋！宜蘭太平山必遊　還可搭蹦蹦車、賞夏季楓紅

羅志祥.易烊千璽街舞battle　3分鐘編排...跳3輪才決勝負

不知被耍...目睹番茄醬消失超興奮 他「抖音」尖叫問共犯：你有看見嗎
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366