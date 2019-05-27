ESPN預測總冠軍6場難分　暴龍比過去四年騎士更強大

▲ESPN認為暴龍是勇士近年最大的對手。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

東區總冠軍戰最終由暴龍順利出線，總冠軍戰也將於31日開打，不過外界大多認為暴龍的實力無法與勇士抗衡，有可能遭到橫掃，不過根據《ESPN》指出，暴龍有可能是勇士近5年來最強的對手，至少會輸2場，意味6場以內兩軍難分勝負。

暴龍在東區冠軍戰0比2落後的情況下，連扳4場擊退公鹿晉級總冠軍戰，展現了他們強大的韌性，但暴龍接下來面對勇士，許多人都看衰多倫多，認為根本不是衛冕軍的對手，但《ESPN》記者邦坦普斯(Tim Bontemps)卻給出不同觀點，認為暴龍是勇士在杜蘭特(Kevin Durant)加盟後，最強的對手，尤其和過去4年的騎士相比，雷納德(Kawhi Leonard)的身邊有比詹姆斯(LeBron James)更強的幫手。

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隨後邦坦普斯說明自己的觀點，認為暴龍是勇士最大難題是因為先發5人雷納德、羅瑞(Kyle Lowry)、格林(Danny Green)、西亞卡姆(Pascal Siakam)、小賈索(Marc Gasol)，這些球員都是頂級防守悍將，而在和公鹿的系列戰中，也體現了暴龍的板凳深度，其中「可愛」更是一名大場面的冷血殺手，非常能和勇士競爭。

另外邦坦普斯還說到，過去4年的總冠軍戰，除了去年之外，勇士都在客場至少輸掉一戰，但因為暴龍的實力高於騎士，所以有可能勇士會至少輸2場，意味著6場內兩隊都難分出勝負。而勇士現在少了杜蘭特，但許多人都說沒了KD的勇士更強，邦坦普斯卻否定這樣的觀點，認為沒了KD勇士不可能奪冠，因為暴龍的替補強於勇士，而陣中又有雷納德這名超級球星坐鎮。

▲ESPN認為暴龍與勇士6戰內難分高下。（圖／達志影像／美聯社）