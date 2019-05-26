中職／最強本土！潘威倫奪生涯140勝：每一勝都很重要

▲統一獅潘威倫。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台南報導

統一獅26日靠本土王牌潘威倫先發6局僅失2分非責失好投，終場6比2勝出。潘威倫奪下生涯第140勝，他在賽後表示，每一勝都很重要，希望能夠持續保持身體健康，與隊友再一起努力打拚。

潘威倫主投6局被敲5支安打失掉2分都不是自責分，收下本季第5勝，用球數僅有70球。兄弟先發投手王奕凱年僅18歲，初先發受到震撼教育，2.2局被敲2支安打，出現7次四死失掉3分都是責失分，吞下生涯首敗。

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拿下生涯第140勝，潘威倫表示，這是別具意義的一勝，但現階段仍在球季當中，最重要是在每一場比賽做好本分，「每一勝都很重要，累積下來的勝場數，往後再來看，現在就是專注當下。」

潘威倫投完6局僅用70球，總教練黃甘霖表示是出於保護的立場，「嘟嘟前一場腳就有些不適，今天的天氣比較悶熱，考量到往後的比賽，後半段就讓牛棚去投。」

對於此役狀況，潘威倫透露，其實開賽感覺並不好，多虧捕手的引導以及守備的幫忙，才能有今天的好表現，「捕手在配球上盡量要求把球壓低，守備方也幫忙很多，還有2次雙殺很關鍵，對今天的幫助很大。」

與兄弟王奕凱相差19歲的老少對決，潘威倫稱讚對方球質非常好，「這只是他的第一場先發，往後熟悉環境後，他會越來越好。」

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