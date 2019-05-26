國田賽／比賽專注到斷片　陳傑世錦賽拚奧運達標

▲陳傑。（圖／田徑協會提供）



記者洪偵源／台北報導

跨欄好手陳傑未能在台灣國際田徑公開賽達到東京奧運男子400公尺跨欄參賽標，也宣告上半季賽事進入尾聲，下半季重新出發後，鎖定重點在9月的杜哈世錦賽。

身為當前唯一一位兩度參加奧運的現役田徑選手，今年適逢奧運年，陳傑為拚奧運標，賽事參加得相當密集，至26日的台灣國際田徑公開賽，已經比了8站賽事。

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不過陳傑下半季還想再加強體能基礎，為了叩關奧運，陳傑也改變比賽節奏，幾乎一鳴槍就全力飆速，「因為要拚奧運標，成績已經不是重點，就是盡全力衝刺。」

「速度有所提升，有改變就會有機會去突破。」陳傑提到，改變過往習慣的速度與節奏，就是希望能衝進奧運，現在會暫時調整與教練討論，下半季尋求突破。

「有一次我還懷疑是自己速度太快，別人怎麼都還沒跟上，結果到後面腿有點緊。」陳傑苦笑說，後來又經過調整，避免因為衝刺到最後掌握不了步數。

由於過於專注，陳傑透露場上會出現「斷片」現象，等到第9、第10個欄架時才回神，這是運動心理學中過於專注造成思想窄化的情況，其實是專心造成，對自己是好事。

對於奧運標，陳傑坦承，賽前一直在想奧運標，後來怕影響成績，也沒放在心上，現在希望在世錦賽能有穩定的表現。

2020年東京奧運男子400公尺跨欄參賽標準為48秒90，陳傑台灣國際田徑公開賽決賽成績為49秒37，與奧運標有段差距，而他個人最佳紀錄是48秒92。