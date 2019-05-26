「跟著裘爺發大財」　網友力推李亦伸神準反指標

▲知名球評李亦伸原先看好公鹿能夠晉級冠軍戰。（圖／翻攝自李亦伸臉書）



體育中心／綜合報導

東區冠軍戰多倫多暴龍在26日以100比94拿下系列賽第四勝，順利淘汰公鹿晉級總冠軍賽，暴龍在東冠先是吞下2敗後連贏4戰翻盤，除了讓不少專家跌破眼鏡外，更是讓知名球評李亦伸再度上演「反指標」的拿手好戲。

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▲G6賽前李亦伸仍看好公鹿翻盤。（圖／截至臉書）



公鹿24日在主場輸掉關鍵的G5，移師多倫多迎戰G6，李亦伸在25日發了一則《詭異的東冠暴龍靠防守改變，但G6若拿不下來就危險了》的分析文章，當有網友在底下留言「風向好亂啊」，李亦伸回覆「一點都不亂，G6+G7公鹿贏，非常清楚」。最終的結果是暴龍在G6為系列賽買單，闖進隊史24年來第一次的總冠軍賽。

▲坤哥看好勇士能夠拿下今年的總冠軍。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）

坤哥在26日暴龍晉級後，也拍攝影片分析暴龍能夠擊敗公鹿的關鍵，並且也為31日展開的總冠軍戰預測，這次他看好勇士能夠以4比2之姿拿下三連霸。

李亦伸綽號「坤哥」，是資深體育記者以及專欄作家，早期筆名為「裘必勝」、「特約作家朱子」，後來因為多次「反指標」事蹟，也讓網友封他如「糗爺」、「東方神秘力量」、「賭海冥燈」等有趣的綽號，甚至還有「糗爺在手；賭盤我有」、「糗爺對家；養你全家」等幽默的網路用法。

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