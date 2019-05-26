青棒比賽太多？　劉義傳：一到五都在練哪有體力唸書

▲2019玉山盃，花蓮縣總教練劉義傳帶隊比賽。（圖／記者路皓惟攝）



記者路皓惟／羅東報導

台灣棒球發展，三級棒球一直採菁英式訓練，目前青棒比賽一個接一個，每年木棒聯賽、王貞治盃、玉山盃和黑豹旗等大賽，加上各縣市盃賽，棒協副理事長趙士強直言，目前青棒比賽太多了。不過花蓮體中總教練劉義傳認為，其實比賽並不多，但可以學習日本高中棒球模式。

劉義傳表示，「其實比賽並沒有很多，大概就是木棒聯賽、王貞治盃、玉山盃和黑豹旗，加上地方盃賽。」他認為，經費充裕的球隊可以選擇參加很多比賽，但對於花東及經費有限的球隊來說，光是車程和住宿，花費就相當可觀，像是花東球隊只能選擇花蓮、台東比賽，幾乎一年只出一趟遠門。

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對於青棒比賽問題，劉義傳提出建議，「地方性的假日比賽可以多一點，例如六、日打比賽，一、二給球員調整休息，三、四、五訓練。藉由每週末的兩場比賽，球員不僅可長期累積經驗，也不影響球員的學科成績。」

台灣棒球環境採菁英式訓練，時常導致學業成績不佳，進入社會也缺乏競爭力，劉義傳說：「每週一到五都在訓練，球員哪有那個體力唸書，且沒有一個週期性，像是日本高中棒球，就是學科和練球並進，很值得我們參考學習。」

日本青棒環境重視球員學科，上午8點到下午4點需要接受基本教育，放學後才有時間練球，為自己的棒球夢打拼。反觀，台灣棒球採菁英化教育，球員幾乎天天都在練球比賽，缺乏多元化學習，出現「重訓練而忘課業」的情況，因為太追求運動成績而影響未來升學、就業之路。

▲花體總教練劉義傳。（圖／記者洪偵源攝）



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