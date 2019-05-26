國田賽／佐藤拳太郎首來台參賽400M　對楊隆翔、余晨逸印象深

▲台灣國際田徑公開賽男子400公尺決賽,左起為佐藤拳太郎、楊隆翔、余晨逸。（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者謝孟儒／台北報導

2019年台灣國際田徑公開賽25日在台北田徑場展開首日賽程，男子400公尺項目中，我國好手楊隆翔、余晨逸都有參賽，不過決賽中，日本選手佐藤拳太郎以45秒91力壓兩位好手，第一位通過終點，這也是佐藤拳太郎首次來台灣比賽。

在男子400公尺全國紀錄（46秒35）陳傑之後，楊隆翔、余晨逸良性競爭互拚最佳要打破紀錄，在本場比賽則是迎來日本選手佐藤拳太郎，佐藤拳太郎在預賽以47秒89略輸給楊隆翔的47秒86，余晨逸則是跑出48秒40，不過到了決賽後半段，佐藤拳太郎加速拉開和兩人距離以45秒91摘金，楊隆翔46秒58、余晨逸46秒53分居二三位。

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賽後佐藤拳太郎提到，「我的最佳成績是2015年還在就讀城西大學時，所創下的45秒58，對於這一趟的成績還算滿意，不過很多細節還沒有做得很好，但在步伐還有一些節奏上，掌握的還可以，但是距離日本的全國紀錄（44秒78）還差有些遠。」

佐藤拳太郎2017年開始轉為社會人出賽， 「這是我第一次來台灣比賽，一切都感覺很新鮮，也很喜歡，包括台灣的人情味真的很濃，食物也都很好吃，還有天氣也都很不錯，希望之後還能有機會能來。」

談到對於台灣哪一位選手印象深刻時，佐藤拳太郎說了楊隆翔以及余晨逸，「因為我們一起比賽、一起壓線通過終點的，所以印象特別深，而且之前沒有和他們一起比賽過，感覺滿好的，希望未來還有機會一起比賽。」