菁英排球賽25日開打　黃培閎、吳韋華現身支持

▲第七屆菁英盃排球賽，現場超過1000人熱情參與。（圖／菁英校園青年會提供）



體育中心／綜合報導

由菁英校園青年會、台大晨行人社主辦的「菁英盃排球賽」，25日於台師大公館校區熱情開打，來自全台21間大專院校、27支隊伍，加上日本遠來的京都大學、早稻田大學，全場排球好手、加油球迷超過1000人參與。

台灣首位旅歐排球好手、有「光頭神舉」之稱的黃培閎，開幕典禮上開玩笑問，「大家知道我嗎？」，他勉勵球員享受排球帶來的挑戰和樂趣。今年三月底休季回國的他，對於訓練計劃表示，「近期先找教練，不想碰球，打算專心練體能！」預計八、九月歸隊義大利，期許自己上場時間更多、表現更從容。

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▲中國人纖主攻手吳韋華。（圖／菁英校園青年會提供）



而國家代表隊、中國人纖主攻手的吳韋華也表示，看到大家這麼熱情、讓她點燃了大學時代對排球的熱情！菁英校園青年會理事長尤婷儀則鼓勵，輸贏當然很重要、但在場上更需要學習生活的態度，禁止灰心、堅持到底。

除賽事之外，主辦單位也準備豐富節目如：箴言美術展、泡泡足球趣味競賽、戶外藝術表演等等，讓參與觀眾也能盡情同樂。菁英校園青年會遍及世界25個國家，多年舉辦下來已成為大學生賽事傳統，宗旨希望年輕人不只是知識菁英，也要成為兼具知識與人格的菁英。

▲日本早稻田大學、京都大學隊伍特別來參與賽事。（圖／菁英校園青年會提供）