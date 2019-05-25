國田賽／高一傅兆玄跳高2M12第三　信心兩年內破向俊賢全國

▲台灣田徑國際公開賽,跳高傅兆玄。（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者謝孟儒／台北報導

2019年台灣國際田徑公開賽25日在台北田徑場展開首日賽程，男子跳高項目，中華隊有傅兆玄、黃平諺 、郭宇程等好手參賽，力拼新加坡、日本好手，最終傅兆玄第三跳過2公尺12拿下第三，不過對於差點破自己個人最佳，還是覺得有點可惜。

年僅高一的傅兆玄日前在全中錦以2公尺10拿下金牌，不過對於當時的成績並不滿意，「有陣子都沒有發揮的很好，也不知道為什麼跑起來很沉。」對於本次參賽原本也沒有想太多，「不過跳過2公尺12的時候，覺得自己應該有機會可以破自己最佳的2公尺14。」

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最終傅兆玄2公尺16三跳沒過，以第三跳過2公尺12的成績拿下第三，輸給第二跳跳過2公尺12的新加坡選手開普敦，以及日本選手藤田渓太郎的2公尺25，「2公尺16的二三跳都是覺得差一點，就可以達到自己最佳了，後面速度沒有衝上來，覺得真的很可惜，之前的國邀賽也有遇過第一名的日本選手，那時候就覺得他好強。」

看到藤田渓太郎的爆發力和好成績，傅兆玄說，「他可以跳好高、撐的力量很好，這一點就是我還沒有的地方，回去還要再多訓練。」至於什麼時候要打破向俊賢的2公尺29的全國紀錄？傅兆玄笑稱，「高二升高三的時候要破，我對我自己有信心，相信自己一定可以做到！」