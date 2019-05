玉山盃／25日第4天賽事結果　26日敗部區背水一戰

▲新竹市擊退台中市,將與新北市爭A組勝部王座。(圖/記者路皓惟攝)



記者路皓惟/綜合報導

玉山盃青棒賽25日進行勝部賽事,A組新北市和新竹市拿下勝利,台中市和花蓮縣則是落入敗部區;B組部分,台東縣和高雄市奪勝,苗栗縣與屏東縣落入敗部區。26日將進行敗部區賽事,A組桃園市、花蓮縣、雲林縣、台中市,以及B組屏東縣、嘉義市、台北市和苗栗縣將面臨背水一戰。

A組方面,早場9點賽事台中市與新竹市交手,雙方互相拉鋸,廖奕安扮演致勝英雄,於9局上擊出幸運安打幫助球隊超前,最後高一投手張畯耀順利關門,終場以7比6擊敗台中市。

午場12點賽事由新北市對上花蓮縣,先發左投林子崴表現亮眼,主投7.1局被打6支安打無失分,丟出8次三振,花蓮縣不僅打線熄火,守備狀況也很多,出現多達6次失誤,終場新北市7比0輕取花蓮縣。

B組在高雄市立德棒球場開打,早場9點賽事上演台東縣與苗栗縣之戰,先發投手黃弘毅5局好投壓制,台東縣原本僅以1比0領先,8局下善用戰術推進及張聖豪二壘安打搶攻4分,最終以5比0獲勝。

另一場比賽則是高雄市對上屏東縣,高雄市全場掃11支安打,前4棒包辦6支安打,第3棒鄭宗哲掃2安打,貢獻3打點、2得分最為出色,8局下也是由第1棒陳震洋敲「再見安打」帶回2分,加上屏東縣奉送9次保送,8局結束高雄市以14比4提前迎接勝利。

5/25(六)戰績

G17 09:00 台中市 6:7 新竹市 @羅東

G18 09:00 台東縣 5:0 苗栗縣 @立德

G19 12:00 新北市 7:0 花蓮縣 @羅東

G20 12:00 高雄市 14:4 屏東縣 @立德

5/26(日)賽程

G21 09:00 花蓮縣 VS 桃園市 @羅東

G22 09:00 屏東縣 VS 嘉義市 @立德

G23 12:00 雲林縣 VS 台中市 @羅東

G24 12:00 台北市 VS 苗栗縣 @立德

