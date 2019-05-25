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玉山盃／25日第4天賽事結果　26日敗部區背水一戰

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▲2019玉山盃，新竹市成德高中。（圖／記者路皓惟攝）

▲新竹市擊退台中市，將與新北市爭A組勝部王座。（圖／記者路皓惟攝）

記者路皓惟／綜合報導

玉山盃青棒賽25日進行勝部賽事，A組新北市和新竹市拿下勝利，台中市和花蓮縣則是落入敗部區；B組部分，台東縣和高雄市奪勝，苗栗縣與屏東縣落入敗部區。26日將進行敗部區賽事，A組桃園市、花蓮縣、雲林縣、台中市，以及B組屏東縣、嘉義市、台北市和苗栗縣將面臨背水一戰。

A組方面，早場9點賽事台中市與新竹市交手，雙方互相拉鋸，廖奕安扮演致勝英雄，於9局上擊出幸運安打幫助球隊超前，最後高一投手張畯耀順利關門，終場以7比6擊敗台中市。

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午場12點賽事由新北市對上花蓮縣，先發左投林子崴表現亮眼，主投7.1局被打6支安打無失分，丟出8次三振，花蓮縣不僅打線熄火，守備狀況也很多，出現多達6次失誤，終場新北市7比0輕取花蓮縣。

B組在高雄市立德棒球場開打，早場9點賽事上演台東縣與苗栗縣之戰，先發投手黃弘毅5局好投壓制，台東縣原本僅以1比0領先，8局下善用戰術推進及張聖豪二壘安打搶攻4分，最終以5比0獲勝。

另一場比賽則是高雄市對上屏東縣，高雄市全場掃11支安打，前4棒包辦6支安打，第3棒鄭宗哲掃2安打，貢獻3打點、2得分最為出色，8局下也是由第1棒陳震洋敲「再見安打」帶回2分，加上屏東縣奉送9次保送，8局結束高雄市以14比4提前迎接勝利。

5/25（六）戰績
G17　09:00　台中市 6:7 新竹市　＠羅東
G18　09:00　台東縣 5:0 苗栗縣　＠立德
G19　12:00　新北市 7:0 花蓮縣　＠羅東
G20　12:00　高雄市 14:4 屏東縣　＠立德

5/26（日）賽程
G21　09:00　花蓮縣 VS 桃園市　＠羅東
G22　09:00　屏東縣 VS 嘉義市　＠立德
G23　12:00　雲林縣 VS 台中市　＠羅東
G24　12:00　台北市 VS 苗栗縣　＠立德

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關鍵字： 2019玉山盃

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