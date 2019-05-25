中職／高志綱13年經典賽抗韓護本壘　彭政閔烙印心中

▲彭政閔神秘嘉賓 。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／台南報導

統一獅二軍總教練高志綱25日賽前舉辦「感謝有你球迷見面會」，國家隊老戰友「恰恰」彭政閔在球迷會尾聲驚喜現身獻花，且送上可以計時的運動手錶，彭政閔笑說：「為了準備這禮物，昨天逛了2個小時多，希望現在作為總教練的志綱用得上。」

「又是高志綱！」緯來主播蔡明里2003年札幌亞錦賽看著高志綱10局下再見安氣走韓國，留下這一句令人印象深刻的名言。彭政閔與高志綱先後經歷2003、04、07、08、13年等國際賽事，恰恰說，除了「03年又是高志綱」，對他印象最深的守是2013年經典賽對戰韓國，當時5局下對方進攻，高志綱以左腳護住本壘，硬是擋下韓國得分，「那一球真的守得很精彩，我想很多球迷一定也很難忘。」

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2003年亞錦賽，是知名球評曾文誠心目中相當難忘的賽事，今天為高志綱見面會擔任主持人，他透露當時轉播的一段往事，「志綱打再見安打後...我尖叫了，還好沒拍到從椅子上摔下來，那也是唯一1次麥克風掉到地上。」

獅隊今天特別為高志綱安排見面會，還偷偷邀請彭政閔擔任神秘嘉賓，高志綱見到好友突然上台獻花，也嚇了一跳，「恰恰等一下就要比賽，沒想到他還特別出席，我還想說他是什麼時候進來的？我都不知道！」

恰恰隨後送上精心準備的禮物，「是一支可以計時的運動手錶，希望高志綱之後可以不用碼表，直接用手錶即可計時，測投手投球速度還有捕手傳球速度都很方面。」恰恰笑說，「想了很久要送什麼，昨天還在百貨公司逛了2小時，希望志綱用得上。」





▲高志綱球迷見面會，曾文誠擔任主持人 。（圖／統一獅提供）

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