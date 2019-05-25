史上第2次！　雙城50場101轟寫歷史

▲沙諾。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

棒子發燙的雙城延續好手感，25日碰上白襪再敲3發全壘打，本季已累計101轟，成為大聯盟史上第2支打完前50場比賽，就達標百轟的球隊。

3局羅沙里歐(Eddie Rosario)跟上羅培茲（Reynaldo Lopez）96英里的火球送出左外野全壘打牆，這是他本季的第15發全壘打。接下來沙諾（Miguel Sano）則是看上掉進好球帶中央的86英里變速球，直接扛上左外野第2層看台。這不僅是他個人本季第5轟，更是雙城第100發全壘打。

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4局凱普勒（Max Kepler）也加入沙諾的行列連兩戰開轟，終場雙城11比4拿下4連勝，連續兩戰得分都突破雙位數。雙城為大聯盟歷史上第2隊達標50戰百轟，1999年的水手隊在前50戰，就敲出多達102發全壘打。

1999賽季水手整季斬獲244支全壘打，但只拿下79勝。雙城本季面對金鶯和天使敲出8轟，為2005遊騎兵後第2隊。

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