中職直播／穀保對決！陳琥本季首先發　王玉譜首戰兄弟

▲陳琥。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／綜合報導

統一獅25日與中信兄弟進行3連戰第2戰，兩隊皆由本土投手先發，獅隊王玉譜對決本季首度一軍出賽的陳琥，兩人皆畢業於穀保家商。比賽下午5時05分開打，精彩賽事鎖定《ETtoday新聞》。

兄弟楊志龍、黃恩賜先後下二軍調整，陳琥升上一軍拯救戰力，也是本季首度登板，二軍出賽7場，包括5場先發，有4場是優質先發，防禦率2.51，戰績3勝0敗，今天投球數設定90球。面對統一獅打線，要小心蘇智傑，去年對戰9打數4安打，打擊率超過4成。

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王玉譜同樣在獅隊先發戰力拉緊報時，扛下先發重任，近一次出賽對戰富邦悍將，先發5局失掉3分承擔敗投，幾度因手指破皮提前退場。

本季首度與兄弟交手，王玉譜要留意兩名老將王勝偉、彭政閔，去年對戰打擊率分別高達0.667以及0.800。

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