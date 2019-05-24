日職／陽岱鋼代打三振　陳冠宇後援1局無失分

▲羅德左投陳冠宇。（圖／截自羅德臉書粉絲團）

記者歐建智／綜合報導

旅日職棒巨人隊陽岱鋼今天（24日）對戰廣島隊沒有先發，9局下代打遭到三振，廣島拿到10連勝。羅德隊台灣左投陳冠宇在對戰軟銀鷹10局上，3比6落後登板，連續解決3人，沒有失分。

陽岱鋼在22日先發後，23日休息，今天也未先發，直9局下3比8落後，無人出局一壘有人時代打，遭到廣島投手中﨑翔太三振，打擊率下滑到2成71。

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羅德與軟銀鷹的比賽，一路落後的羅德在7局下追2分，9局下靠清田育宏陽春砲追平，比賽進入延長賽。

益田直也在10局上救援，結果無人出局先被安打，再被2分砲，接著松田宣浩再補陽春砲，反以3分落後，陳冠宇此時登板，三振周東佑京，再連續用內野滾地球解決2人。

陳冠宇1局用15球，有1次三振，沒有失分，中斷連2場登板失分，防禦率來到0.98。

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