蘇迪曼盃／周天成關鍵三場都直落二　對喬納坦更中止五連敗

▲2019蘇迪曼盃,中華羽球隊周天成 。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

2019年蘇迪曼盃世界羽毛球混合團體錦標賽八強賽，中華隊24日對上印尼，雖然世界球后戴資穎、世界第4男單一哥周天成順利拿下，不過總點數2比3不敵印尼，連續五屆八強止步，不過周天成在本屆的表現三場男單全都直落二收下勝利。

中華隊在小組賽首場碰上印尼，在男雙廖蘇配直落二、戴資穎三局贏下張雁宜之後，關鍵第3點的周天成對上排名16的伍家朗，雙方12次交手中，周天成握有8勝，近期更是2連勝，本次交手從落後追起再反超，最後以直落二勝出，也為中華隊前3點全勝，確定奪下小組首勝。

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▼2019蘇迪曼盃，香港羽球隊伍家朗 。（圖／CFP）

中華隊晉級八強後，和上屆冠軍南韓爭取分組第一，麟洋配拿下首點，但戴資穎第2點遭到17歲天才少女安世英逆轉，第3點男單周天成再度出戰對上排名26的李東根，雙方交手5次周天成握有3勝，不過最近一次交手是在去年香港公開賽，三局大戰後周天成惜敗。

周天成交手李東根開局就以5：0領先，多次網前球讓對手難以反應，僅以22分鐘就拿下首局，第二局更是4：0開局，雖然幾度掛網讓對手追平，不過周天成穩住拿下賽末點，直落二勝出振臂歡呼。雖然中華最終以2比3不敵南韓，周天成還特地錄影片希望大家為戰士們加油！

▼ 蘇迪曼盃,南韓羽球隊李東根。（圖／CFP）

中華隊八強賽遇上男雙、女雙、混雙實力堅強的印尼，很可惜第一點麟洋配落敗，不過在中華隊最具優勢的男女單上，戴資穎和周天成都直落二拿下，特別是周天成對上喬納坦（Jonatan Christie），交手5次周天成5連敗，最近一次交手是在去年亞運決賽，鏖戰三局落敗。

不過本次交手，第一局周天成就維持穩定領先，加上喬納坦頻頻出界掛網，周天成連下5分11：3領先，再以21：11先搶下，第二局喬納坦一度反超，不過周天成回放小球要回領先連拿7分，周天成頻送好球打出氣勢，21：13拿下勝利，也中止對戰五連敗。

▼ 蘇迪曼盃,印尼羽球隊, 喬納坦 。（圖／CFP，下同）

周天成在上屆蘇迪曼盃八強賽中，遭到南韓孫完虎逆轉，讓中華隊鎩羽而歸，不過本屆在參與了三點男單賽事中，都打出自己的節奏以直落二拿下比賽，去年周天成拿下德國公開賽、新加坡公開賽以及韓國公開賽冠軍、印度公開賽、丹麥公開賽、福州公開賽的亞軍，德國公開賽4強更是三局擊敗現任球王日本桃田賢斗。

周天成今年表現不算突出，全英賽和大馬公開賽首輪淘汰、新加坡公開賽四強止步，不過亞錦賽打進四強創下個人最佳，也追平繼1999年印尼華僑陳鋒進入四強銅牌後，20年來男單最佳成績，今年賽事中並沒有教練坐在旁邊，周天成說要訓練自己的獨立思考，如今慢慢找到自己的節奏。

蘇迪曼盃也有列入個人東京奧運積分計算，周天成接下來力拼東京奧運積分賽，6月4日先出賽超級300賽澳洲公開賽，並被列為大會頭號種子。