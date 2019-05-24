運動雲

>

蘇迪曼盃／周天成關鍵三場都直落二　對喬納坦更中止五連敗

ETtoday運動雲

▲ 蘇迪曼盃,中華羽球隊, 周天成 。（圖／CFP）

▲2019蘇迪曼盃,中華羽球隊周天成 。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

2019年蘇迪曼盃世界羽毛球混合團體錦標賽八強賽，中華隊24日對上印尼，雖然世界球后戴資穎、世界第4男單一哥周天成順利拿下，不過總點數2比3不敵印尼，連續五屆八強止步，不過周天成在本屆的表現三場男單全都直落二收下勝利。

中華隊在小組賽首場碰上印尼，在男雙廖蘇配直落二、戴資穎三局贏下張雁宜之後，關鍵第3點的周天成對上排名16的伍家朗，雙方12次交手中，周天成握有8勝，近期更是2連勝，本次交手從落後追起再反超，最後以直落二勝出，也為中華隊前3點全勝，確定奪下小組首勝。

請繼續往下閱讀...

▼2019蘇迪曼盃，香港羽球隊伍家朗 。（圖／CFP）

▲▼2019蘇迪曼盃，香港羽球隊,伍家朗 。（圖／CFP）

中華隊晉級八強後，和上屆冠軍南韓爭取分組第一，麟洋配拿下首點，但戴資穎第2點遭到17歲天才少女安世英逆轉，第3點男單周天成再度出戰對上排名26的李東根，雙方交手5次周天成握有3勝，不過最近一次交手是在去年香港公開賽，三局大戰後周天成惜敗。

周天成交手李東根開局就以5：0領先，多次網前球讓對手難以反應，僅以22分鐘就拿下首局，第二局更是4：0開局，雖然幾度掛網讓對手追平，不過周天成穩住拿下賽末點，直落二勝出振臂歡呼。雖然中華最終以2比3不敵南韓，周天成還特地錄影片希望大家為戰士們加油！

▼ 蘇迪曼盃,南韓羽球隊李東根。（圖／CFP）

▲▼ 蘇迪曼盃,南韓羽球隊, 李東根。（圖／CFP）

中華隊八強賽遇上男雙、女雙、混雙實力堅強的印尼，很可惜第一點麟洋配落敗，不過在中華隊最具優勢的男女單上，戴資穎和周天成都直落二拿下，特別是周天成對上喬納坦（Jonatan Christie），交手5次周天成5連敗，最近一次交手是在去年亞運決賽，鏖戰三局落敗。

不過本次交手，第一局周天成就維持穩定領先，加上喬納坦頻頻出界掛網，周天成連下5分11：3領先，再以21：11先搶下，第二局喬納坦一度反超，不過周天成回放小球要回領先連拿7分，周天成頻送好球打出氣勢，21：13拿下勝利，也中止對戰五連敗。

▼ 蘇迪曼盃,印尼羽球隊, 喬納坦 。（圖／CFP，下同）

▲ 蘇迪曼盃,印尼羽球隊, 喬納坦 。（圖／CFP）

周天成在上屆蘇迪曼盃八強賽中，遭到南韓孫完虎逆轉，讓中華隊鎩羽而歸，不過本屆在參與了三點男單賽事中，都打出自己的節奏以直落二拿下比賽，去年周天成拿下德國公開賽、新加坡公開賽以及韓國公開賽冠軍、印度公開賽、丹麥公開賽、福州公開賽的亞軍，德國公開賽4強更是三局擊敗現任球王日本桃田賢斗。

周天成今年表現不算突出，全英賽和大馬公開賽首輪淘汰、新加坡公開賽四強止步，不過亞錦賽打進四強創下個人最佳，也追平繼1999年印尼華僑陳鋒進入四強銅牌後，20年來男單最佳成績，今年賽事中並沒有教練坐在旁邊，周天成說要訓練自己的獨立思考，如今慢慢找到自己的節奏。

蘇迪曼盃也有列入個人東京奧運積分計算，周天成接下來力拼東京奧運積分賽，6月4日先出賽超級300賽澳洲公開賽，並被列為大會頭號種子。

▲▼ 蘇迪曼盃,中華羽球隊, 周天成。（圖／CFP）

關鍵字： 蘇迪曼盃

<驚>UA運動服居然暗藏礦物粉末

留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

鮪魚「屁股彈泳圈」偷用手　網批作弊揭黑歷史：在娛百也是！

推薦閱讀

蘇迪曼盃／周天成連拿5分直落二南韓李東根　中華先搶下2點

蘇迪曼盃／周天成直落二退伍家朗　中華隊前3點全勝香港

蘇迪曼盃／周天成直落二喬納坦中止對戰5連敗　中華2比1印尼

熱門新聞

中職二軍／觸身球清空板凳　林威助：故意的？林振賢：故意

中職二軍／還原衝突事件　林振賢：沒說觸身球是故意

瓊斯盃／陳盈駿、劉錚領銜　中華藍23人名單公佈

中職／伯納直覺對了！陳子豪代打轟　但明天繼續板凳

中職／林威助震怒：二軍積極進攻是基本，對方竟故意觸身

SBL／達欣回社甲　張智峰「又」碰球隊不玩：擔心球員後續

讀者回應

﻿

最新新聞

1SBL／張智峰又碰球隊不玩心情差

2大專系際盃　輔大企管搶進四強

3還原衝突事　林振賢：沒說是故意

4國田賽25日焦點　楊俊瀚百米飆速

5中道中學解散　未來轉型社團球隊

熱門新聞

1故意觸身清空板凳　林威助質問林振賢：故意的

2還原衝突事　林振賢：沒說是故意

3瓊斯盃中華藍23人名單公佈

4陳子豪代打開轟　伯納的直覺對了

5林威助震怒：二軍積極進攻，對方竟故意觸身

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

二軍中信兄弟 VS LAMIGO桃猿板凳清空

鄭凱文因不滿換投，直接下場將球隨手拋給捕手遭球團罰款警告｜05_15 統一 vs 兄弟 賽後

鄭凱文解決掉藍寅倫後，向觀眾兩度鞠躬 | 05_22 Lamigo vs 兄弟 賽後

陳禹勳上場中繼投出三上三下的半局 | 05_23 Lamigo vs 兄弟 八局下

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

傳教好崩潰！信徒「誠實回答」　3分鐘打臉13次...師父超惱羞

搶一早登記同志婚！陳雪：3分鐘手續我們走了10年

小六女顧癱母4年...幫梳洗、換尿布 不喊苦「只盼媽媽健康」惹鼻酸

大S被邀演「王大陸的媽媽」　小S安慰超勵志…被阿雅一句話破功！

陳漢典、Lulu親下去了! 　小鐘一看：你們應該在一起的
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366