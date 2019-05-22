蘇迪曼盃／周天成連拿5分直落二南韓李東根　中華先搶下2點

▲ 蘇迪曼盃,中華羽球隊, 周天成 。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

2019年蘇迪曼盃世界羽毛球混合團體錦標賽22日持續進行小組賽，中華隊確定已經晉級八強，22日上午11點對上上屆冠軍的南韓隊，麟洋配拿下首點，但戴資穎第2點遭逆轉，第3點男單排出一哥周天成，對上李東根，最終周天成以直落二（21：12、21：17）收下勝利。

世界排名第4的周天成在第一戰對香港以直落二拍下伍家朗，也為中華隊拿下該場勝利，本次對上南韓，由於一哥孫完虎因傷退賽，派出排名26的李東根，雙方交手5次周天成握有3勝，不過最近一次交手是在去年香港公開賽，三局大戰後周天成惜敗。

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本次交手第一局，周天成連續直線攻擊3：0，周天成大對角攻擊，李東根掛網，周天成5：0領先，李東根攻擊拿下首分，多拍來回後周天成出界，周天成挑後場，周天成反攻拉開6分差，李東根連拿4分追近，李東根回擊拍飛，周天成11：7領先。

周天成直線球讓李東根拍飛，周天成連2球出界，李東根回擊出界，周天成13：9，周天成網前球讓李東根反應不及，李東根回擊掛網，周天成連拿4分18：11，李東根突擊得分，李東根挑戰失敗，周天成21：12，僅花22分鐘收下首局。

第二局周天成掌握攻擊節奏，加上李東根掛網，周天成貼網球4：0，周天成回擊出界，周天成殺向對角再一個突擊，讓李東根撲救不及6：1，周天成網前調動讓李東根回擊出界，李東根下殺攻擊得分，周天成殺球出界，讓李東根拉近比數，李東根滑倒掉分，周天成殺球11：8。

周天成回擊出界掛網，讓李東根追至11平，李東根網前放球反超，不過回擊出界，雙方12平，周天成網前近身球14：12，李東根回擊掛網，周天成直線攻擊連拿5分，多拍來回周天成進攻出界，周天成來回調動下殺17：13，李東根lucky ball，周天成對角挑球出現賽末點，不過回擊拍飛，周天成直線下殺以21：17拿下勝利，振臂歡呼。

中華目前點數以2比1先聽牌，第4點女雙張淨惠／楊景惇對上張藝娜／孔熙容，南韓方面是新組合、第5點混雙則是曾敏豪／謝沛珊對上世界排名12的徐承宰／蔡侑玎。

根據賽事規則，小組賽攸關積分，因此無論勝負5點都須全數打完。