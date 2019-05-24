大專系際盃／衛冕軍海休運管背靠背開轟　力壓台大土木

▲大專系際盃，海科運休許庭緯五局下擊出全壘打。（圖／大專體總提供）



體育中心／綜合報導

「2019年第二屆全國大專院校系際盃棒球爭霸賽」首日第二場戰役，上屆冠軍海洋科技大學運動休閒學系來勢洶洶，今日（23號）對上臺灣大學土木工程學系，最終以17比2強勢壓制台大土木，其中海科運休背號35號許庭緯和背號18號林俊業在第五局下擊出背靠背全壘打，精彩表現令全場沸騰。

第一局開局時，台大土木背號6號日籍選手鴨奧海斗就打出一顆右外野高飛球，全力衝刺下，以速度拿下三壘安打，隨後因對方防守失誤，取得台大土木隊的第一分。

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接著，比賽來到一局下半，登場的衛冕軍海科運休展開強勢進攻，即使台大土木先發投手許孝源接連投出變化球，仍能快速應對，扎實打擊之下，比賽才到第一局，海科運管就先行取得了四分領先，而他們更是趁勝追擊，第二局也奪下五分，比分來到10：2。面對海科運休的上漲氣勢，台大土木也不甘示弱，在第三局更專注於守備，讓海科運休三上三下，沒有攻下任何一分。

第五局下半場，海科運休3、4棒打者許庭緯、林俊業轟出背靠背全壘打，一壘上跑者順利跑回本壘之下，團隊再添三分，全場氣氛達到最高點，球員們更是興奮得直衝本壘板為隊友喝采，此舉看似熱血，卻讓海科運休總教練夏隆正感到不滿，他認為球員興奮之餘打擾了競賽，也對對手有失尊重，他坦言：「他們經驗不足，會再加強教育，他們就是職棒看太多了！」。

最終在第六局下半場，許庭緯一顆左外野高飛再見安打奪下兩分，海科運休以15分之差提前結束比賽，成功晉級四強，許庭緯謙虛的說：「自己今天表現算及格啦！」也希望接下來的幾場比賽能持續保持狀態。

台大土木隊長洪翌鈞認為整場表現下來，球員都盡心盡力，即使面對強勁對手，仍以平常心面對。而大一的鴨奧海斗則認為自己在比賽中並沒有完全發揮，此為遺憾之處，這次系際盃是他來到台灣的第一場比賽，他期許明年能夠捲土重來，打出全壘打，雪恥奪冠。

▲大專系際盃，海科運休首場表現就讓人驚艷。（圖／大專體總提供）



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