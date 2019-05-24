中職／兄弟近11場僅1勝得點圈打擊率慘　牛棚唯一亮點

▲中信兄弟牛棚是近期唯一亮點，官大元昨天臨時登板救火，中繼3.1局僅丟1分。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台南報導

中信兄弟近11場僅拿1勝苦吞10敗，而近11場得點圈打擊率僅0.181，為全聯盟最差，總教練伯納坦言，得分效率確實不佳，「最近情況就是如此，其他隊先發投手對到我們好像實力都提升一等，一局、一局讓我們掛零，分數無法打回來就沒辦法贏得比賽，沒有什麼好說的。」

兄弟近11場團隊打擊率僅0.258，與統一獅並列最差，進一步看得點圈打擊率，則是下探至0.181，為四隊唯一得點圈打擊率不到2成的球隊。

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除了打擊近況差，先發投手也不理想，近11場防禦率6.83，同樣位居墊底，伯納無奈表示：「得分效率不好，已經不是什麼大秘密，大家都在想辦法解決現在的困境，但場上比賽還是選手，還是需要倚賴他們贏得比賽，大家都不是小孩了，知道該怎麼做。」

牛棚是兄弟近期陷入連敗的唯一亮點，目前防禦率2.97是四隊最好，其中昨天對戰Lamigo桃猿，4任牛棚投手共投8.1局僅失1分，包括官大元臨時接替先發蔡齊哲登板救火，中繼3.1局僅失1分。

對於牛棚表現，伯納給予肯定，「這段時間打擊不振、幾個先發表現不佳，還好牛棚仍有一定水準，當然教練團仍會持續幫助他們，無論是投球策略或是選手在場上態度，都會從旁協助。」

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