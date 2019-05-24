中職／陳子豪代打3分彈建功奪MVP　中信兄弟止3連敗

▲中信兄弟投手艾迪頓。（圖／記者林敬旻攝）

體育中心／綜合報導

統一獅與中信兄弟24日在台南棒球場交手，中信兄弟先發爲洋投艾迪頓，統一獅也是洋投迎戰，瑞安掛帥主投，雙方形成投手戰，7局結束還以2比2平手，8局上陳子豪代打建功，轟出3分彈，幫助中信兄弟以5比2擊敗統一獅，終止3連敗。

1局上中信兄弟進攻，陳偉漢敲二壘滾地球，王威晨敲出左外野平飛安打，接著詹子賢嫂出穿越三、遊的安打，形成一、二壘有跑者，林智勝遭到三振，彭政閔三壘滾地球，留下殘壘。1局下統一獅進攻，陳重羽敲三壘滾地球，蘇智傑、陳鏞基接連被三振。

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▲統一獅陳鏞基。（圖／記者李毓康攝）

2局上中信兄弟進攻，里迪投手前高彈跳形成刺殺，周思齊敲左外野飛球，黃鈞聲敲二壘滾地球。2局下統一獅進攻，潘武雄敲出游擊滾地球，高國慶敲出彈出全壘打牆的二壘安打，楊家維、林祖傑挨三振，留下三壘殘壘。

3局上中信兄弟進攻，王勝偉敲德州安打，陳偉漢滾地球推進上二壘，王威晨左外野飛球，跑者上三壘，詹子賢敲三壘滾地球，陳鏞基發生失誤上壘，王勝偉趁機跑回1分，詹子賢盜壘成功，林智勝挨三振終止攻勢。

3局下統一獅進攻，林祐樂敲游擊滾地球，莊駿凱二壘滾地球，陳重羽再敲游擊滾地球，第二度3上3下。3局結束統一獅0比1中信兄弟。這1分也讓瑞安對戰中信兄弟從去年10月跨季連11局無失分中斷。

▲統一獅高國慶。（圖／記者李毓康攝）

4局上中信兄弟進攻，彭政閔挨三振，里迪也被三振，周思齊敲中外野飛球，莊駿凱精彩美技撲接，讓兄弟形成3上3下。4局下統一獅進攻，蘇智傑敲一壘滾地球，陳鏞基敲出左外野二壘安打，潘武雄選到保送上壘，陳鏞基盜上三壘，形成一、三壘有跑者，高國慶掃出安打追平比數，繼續攻佔一、三壘，楊家維穿越游擊防線安打，助獅反超為2比1，林祖傑雙殺打瓦解攻勢。

▲中信兄弟,里迪。（圖／記者季相儒攝）

6局上中信兄弟進攻，詹子賢掃出安打，林智勝敲游擊滾地球，林祖傑快傳二壘封殺跑者，林智勝靠野手選擇上壘，彭政閔再敲滾地球，將林智勝送上二壘，里迪二壘安打帶1分打點，助中信兄弟2比2平手，周思齊右外野飛球遭到接殺。

6局下統一獅進攻，蘇智傑敲出安打，陳鏞基捕手飛球出局，潘武雄左外野飛球形成兩出局，高國慶挨三振留下殘壘。

▲中信兄弟陳子豪。（圖／記者林敬旻攝）

7局上中信兄弟進攻，黃鈞聲敲游擊滾地球，王勝偉獲得四壞保送，陳偉漢短打靠對方補位不及安打上壘，形成一、二壘有跑者，王威晨被三振，詹子賢敲內野飛球。

艾迪頓投完6局退場，用104球，有69顆好球，被敲5支安打，有1次三振，奪5次三振，失2分，無關勝敗，防禦率5.98。

7局下統一獅進攻，面對中信兄弟第二任投手李振昌，楊家維擊出投手滾地球，林祖傑敲左外野安打，林祐樂敲投手前滾地球形成雙殺打。

8局上中信兄弟進攻，瑞安續投，林智勝敲三壘滾地球，彭政閔敲右外野飛球，里迪獲得保送，林書逸上場代跑，周思齊也獲得保送，形成一、二壘有跑者，統一獅決定換投，劉軒荅接替，陳子豪代打轟出3分全壘打，助兄弟以5比2領先，生涯首度代打全壘打，劉軒荅本季首度挨轟，接著三振王勝偉止血。

8局下統一獅進攻，李振昌續投，統一獅換上朱元勤代打被三振，陳重羽敲三壘滾地球，李振昌完成任務退場，左投鄭佳彥接替，蘇智傑敲三壘滾地球。

9局上中信兄弟進攻，劉軒荅續投，陳偉漢挨三振，王威晨敲中外野安打，詹子賢敲投手前滾地雙殺打。

9局下統一獅進攻，謝榮豪登板，陳鏞基遭到三振，潘武雄再被三振，高國慶又被三振，謝榮豪連3K，中信兄弟最終以5比2獲勝，終止3連敗，統一獅則是形成3連敗。

瑞安投7.2局，本季最長局數，用110球，有71顆好球，被敲6安打，有3次保送，奪6次三振，失4分有3分責失，承擔敗戰。劉軒荅投1.1局，挨轟救援失敗。

李振昌投1.2局，被敲1安打，奪1K，無失分，拿下本季第2勝，代打開轟建功的陳子豪獲選為MVP。



中信兄弟先發陣容

1 二 陳偉漢

2 三 王威晨

3 中 詹子賢

4 一 林智勝

5 指 彭政閔

6 右 里迪

7 左 周思齊

8 捕 黃鈞聲

9 游 王勝偉

投 艾迪頓

統一獅先發陣容

1 右 陳重羽

2 左 蘇智傑

3 三 陳鏞基

4 指 潘武雄

5 一 高國慶

6 二 楊家維

7 游 林祖傑

8 捕 林祐樂

9 中 莊駿凱

投 瑞安



