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國田賽／奧運標近在眼前　二陳一楊主場拚2020門票

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▲▼2018雅加達亞運,田徑,男子400公尺跨欄,陳傑。（圖／記者李毓康攝）

▲陳傑。（圖／記者李毓康）

記者洪偵源／台北報導

即將於25日在台北田徑場舉行台灣國際田徑公開賽，除有奧運金牌好手參戰，也是中華隊挑戰東京奧運參賽標的最佳舞台，楊俊瀚、陳奎儒以及陳傑，都有機會透過此賽事，尋求突破全國或個人最佳紀錄，朝奧運的大門叩關。


男子110公尺跨欄好手陳奎儒，是目前全國紀錄保持人，去年雅加達-巨港亞運所創的13秒39，今年4月杜哈亞錦賽又以平全國紀錄的成績獲得銅牌。

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110公尺跨欄東京奧運參賽標準為13秒32，陳奎儒還有0.07秒的差距，這次若能在主場優勢加持下成功達標，就有更多時間提早為奧運進行備戰。

「台灣最速男」楊俊瀚此次參加100公尺短跑與4x100公尺接力，他100公尺個人最佳紀錄是10秒11，是去年在日本平塚舉行的日本大學田徑公開賽所創，東京奧運的參賽標為10秒05。

▲楊俊瀚。（圖／記者張克銘攝）

▲楊俊瀚。（圖／記者張克銘攝）

陳傑是國內現役選手中，唯一有兩次奧運參賽經驗的人，今年亞錦賽陳傑好不容易突破停滯近4年的49秒05個人最佳紀錄，改寫為48秒92，奧運參賽標為48秒90，也是3人中最接近的一位。

目前此項目的全國紀錄，是陳天文2001年北京世大運所創的48秒63，陳傑也是目前最有可能打破這項障礙的挑戰者東京奧運參賽標見下表。

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關鍵字： 田徑陳奎儒楊俊瀚

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