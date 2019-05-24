國田賽／狄格拉斯沒擊敗博爾特超遺憾　對決楊俊瀚要出全力

▲狄格拉斯。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／台北報導

2019年臺灣國際田徑公開賽邀請來里約奧運100公尺銅牌，加拿大的狄格拉斯（Andre De Grasse）在25日與「台灣最速男」楊俊瀚進行頂尖對決。狄格拉斯表示沒能在博爾特(Usain Bolt)退休前擊敗他是一大遺憾，不過現在最重要的是向前看，會發揮出最好的實力對決楊俊瀚。

里約奧運狄格拉斯和博爾特在200公尺對決，還被搖手指的畫面為當年體壇一大經典畫面。當時他也放話，希望有朝一日能擊敗博爾特。可惜在2017年世錦賽，也就是博爾特的告別戰，狄格拉斯因為受傷沒能出賽，成為生涯一大遺憾。

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「真的有一點後悔，有些失望，但我得放下這一切繼續放眼未來。現在世界上還有很多優秀選手，我必須保持水準，當世錦賽和奧運來臨，我才能拿出最好的表現贏得比賽。」

狄格拉斯里約奧運後遭逢大腿傷勢，並沒能在世錦賽等大賽奪金。但來到台北踢館，他已經準備好和楊俊瀚一決高下，「我持續保持正面態度，禱告，朋友和家人支持我不要放棄，現在感覺逐漸恢復到2016年奧運的水準。能排在隔壁跑道的話很棒，對觀眾很有可看性，相信他準備好了，我也是。」

「我知道他很快，還打破這裡的全國紀錄，我勢必要拿出最好的表現。」狄格拉斯說。

▲台灣好手準備迎戰國際巨星。（圖／記者林育正攝）



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