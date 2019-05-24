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中職／林靖凱竟踩到球扭傷　黃甘霖崩潰抱頭：老天啊

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▲▼0426 中華職棒統一獅對桃猿-林靖凱。（圖／記者黃克翔攝）

▲林靖凱。（圖／記者黃克翔攝）

記者王真魚／台南報導

統一獅24日對戰中信兄弟，安排近況不錯的新人林靖凱擔任開路先鋒，沒想到賽前練習守備時不慎踩到球，導致左腳扭傷，總教練黃甘霖親眼看到守備教練郭俊佑揹他下場，當場崩潰抱頭，「我的老天啊...又有傷兵，我要暈掉了！」

獅隊開季至今傷兵不斷，先前外野手唐肇廷受傷，今天拉上朱元勤，沒想到今天賽前又有傷兵，林靖凱守備練習時不慎踩到球「翻船」，被郭俊佑揹下場。

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黃甘霖在場邊看到郭俊佑揹了一名選手，心裡正想著，「應該不是靖凱吧」，仔細一看之後，發現就是他，難掩失落表情，「真的是頭抱著在燒，居然真的是他...才在說外野沒人，現在內野有多一個傷兵。」

林靖凱5月中重返一軍，拋開初登場的緊張，打出好表現，也受到教練團肯定，黃甘霖指出：「當初他進來是可以當投手，但打擊更好，屬於全方位的打者，應該會是不錯的1、2棒人選，加上心理層面也沒問題，雖然年紀很輕，但上場看不來像是只有18、19歲，本來在桀睿受傷之後，就設定他是我們球隊的即戰力。」

沒想到講完沒多久，就看到林靖凱練習受傷，黃甘霖相當懊惱，「我的天啊...今年已經有太多這種情況了，反覆地發生，剛講完他沒有5分鐘，又出現這種事，真的是不知道該怎麼辦。」

防護員初步評估，林靖凱左腳有些腫脹，簡單治療之後，將到醫院進一步檢查。由於事發突然，獅隊教練團也緊急討論遞補人選，黃甘霖幾度陷入沈思，最後決定拉陳重廷上一軍，「他內野二三壘都能守，比較好調度。」

▲黃甘霖 。（圖／記者王真魚攝）

▲獅隊又有傷兵，黃甘霖相當傷腦筋。（圖／記者王真魚攝）

關鍵字： 陳重廷林靖凱中華職棒統一獅

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