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兄弟挺一波！　國聯MVP耶里奇現身鹿龍之戰　現場將啤酒乾杯

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▲▼2018國聯冠軍戰G7，釀酒人，耶里奇（Christian Yelich）。（圖／路透社）

▲耶里奇（Christian Yelich）轉戰釀酒人成績大升級。（圖／路透社）

記者蔡名翔／綜合報導

密爾瓦基公鹿與多倫多暴龍目前正在東區冠軍賽廝殺，與公鹿身處同個城市的釀酒人隊當家球星耶里奇（Christian Yelich）也到場觀戰，在暫停時間的活動中，直接把手中的啤酒¬「乾杯」，也讓大聯盟官網稱讚他「直接乾杯的像個釀酒人」。

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耶里奇目前因為背部痙攣被球隊放進傷兵名單，加上釀酒人因為移動日休息一天，明天將在主場面對費城人，所以耶里奇也能抽空去觀賞公鹿隊睽違18年的分區冠軍賽，可惜的是耶里奇的加油並沒辦法為公鹿隊帶來好運，暴龍終場就在雷納德（Kawhi Leonard）的帶領下以105比99帶走勝利，系列賽取得聽牌優勢。

耶里奇原本在馬林魚時期就是打擊能力不錯的打者，轉隊到釀酒人隊後長打能力開竅，單季最高只有18發全壘打的他在去年一口氣增加到36發，也讓他拿下了國聯MVP殊榮，今年在進入傷兵名單前也轟出了傲視全聯盟的19發全壘打，有望連續蟬連兩年最有價值球員。

▼耶里奇與字母哥。（圖／翻攝自IG giannis_an34）

▲▼耶里奇與字母哥。（圖／翻攝自IG giannis_an34）

公鹿和釀酒人雖然身處同一座城市，但是棒球與籃球本屬於不同類型的運動，球員也未必會因此變得熱絡，不過耶里奇跟公鹿當家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）卻有著不錯的交情，5月9日字母哥就在Instagram上曬出與耶里奇的合照，上面寫著「我已經有一段時間不用社群軟體了，不過我這時候必須向大家介紹這傢伙，他是個很好相處的人，密爾瓦基即將成為運動的世界」。
 

關鍵字： 字母哥耶里奇國聯MVP釀酒人公鹿密爾瓦基

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