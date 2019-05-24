中職／艾迪頓對決瑞安　運彩開盤看好統一獅

▲統一獅瑞安。（圖／記者李毓康攝）



體育中心／綜合報導

統一7-ELEVEn獅本週末於台南大本營將對上來訪的中信兄弟。本場比賽統一預計由左投洋將瑞安先發。兄弟上週失去龍頭寶座後，目前苦吞3連敗中，本場比賽推出同樣為左投的艾迪頓，期待能中止連敗重新搭上上半季的爭冠列車。台灣運彩開盤，看好統一獅。

今日運彩開盤，共有讓分、不讓分、大小總分、單雙數4種玩法。讓分方面開出兄弟受讓1.5分，賠率1.45，統一獅讓1.5分，賠率2.15，大小總分開出8.5分，大分賠率1.80，小分賠率1.70，不讓分方面統一賠率1.60，中信兄弟不讓分賠率1.90，單數賠率1.50，雙數賠率2.05。

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傷癒復出後的瑞安於本季2場先發中，投出共11局僅失2分的高水準表現，單場最快球速連兩場都達到146公里以上，與去年球季的巔峰狀態相去不遠，顯示歷經數月養傷後的健康狀況恢復得不錯。

瑞安生涯面對中信兄弟的成績為4勝1敗防禦率3.41，不僅優於其整體表現，上一次面對兄弟更是投出前無古人、後無來者的完全比賽，可見其對於壓制兄弟打線頗有心得。

艾迪頓本季表現好壞分明，雖然帳面成績3勝2敗，被打擊率卻高達3成31。本季艾迪頓面對統一7-ELEVEn獅曾主投過1場先發，內容不盡理想，4.1局慘遭11支安打狂失9分，即便如此，教練團仍然將帶領球隊止敗的任務寄望在他身上，期待他能夠運用豐富的經驗突破瓶頸，順利帶領球隊拿下關鍵勝利。

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