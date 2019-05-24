雙城狂炸8轟本季第2次！　6戰超過5轟有望粉碎洋基紀錄

▲雙城史庫柏 。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

24日雙城靠著史庫柏(Jonathan Schoop)467英尺的大號全壘打首開紀錄，全隊狂轟8發全壘打以16比7擊敗天使。本季打了49場比賽，雙城已經有6戰敲出超過5發全壘打，有機會粉碎洋基去年寫下的單季266轟的團隊紀錄。

史庫柏不僅敲出467英尺約142公尺的雙城本季最遠全壘打，和沙諾（Miguel Sano）都打出雙響砲；凱普勒（Max Kepler）、普蘭柯（Jorge Polanco）、羅沙里歐(Eddie Rosario)和克隆(C.J. Cron)也開轟助拳，8轟之中有7支超過121公尺，打得天使投手群體無完膚，西岸客場之旅拿下6勝1敗的好成績。天使投手哈維(Matt Harvey)只投2.2局就被打出4發全壘打。

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雙成隊史首次單場8轟已經要追溯到1963年8月29日，此紀錄55年無人可破，結果到了最近5週就已出現兩次。本季首次，是4月20日16比7痛宰金鶯。雙城總教練巴爾戴利（Rocco Baldelli）說：「這非常少見，我從來沒看過這種事。我們的隊員不浪費任何一次打擊機會，不斷攻擊。」

「當你在春訓看到名單，就知道我們的攻擊火力不錯，投手也能限制對手得分。這一切如期上軌道，希望我們繼續打不要停。」克隆說。「打者的目標就使選好球積極進攻，我們目前做得非常好。」

雙城6戰敲出5轟以上已經寫下大聯盟最快紀錄，第2快的是1977年紅襪也用了65場比賽。6轟以上的比賽，也已經有4場，本季其他球隊加起來也才3場，分別由道奇、洋基和小熊完成。目前雙城的98轟領跑全聯盟，有希望打破洋基去年單季最多266轟。

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