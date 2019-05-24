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法網／納達爾尋求第12冠　費納對決4強上演

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▲費德勒、納達爾。（圖／路透）

▲納達爾。（圖／路透）

記者林育正／綜合報導

法網籤表在24日凌晨出爐，「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)本次將尋求第12冠，8強對手預計是日本網球王子錦織圭，4強有可能上演眾所盼望的經典好戲「費納對決」。

不過在第3倫，納達爾有可能會先碰到比利時好手戈芬(David Goffin)。雖然3次紅土交手納達爾都奪勝，上一次還送出貝果，但戈芬非常難纏，且曾在2017年終賽苦戰3盤擊敗納達爾。而到了8強，對手可能是錦織圭或是在巴塞隆納男網賽拿下亞軍的俄羅斯好手梅德韋傑夫（Daniil Medvedev）。

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但要上演費納對決前，費德勒(Roger Federer)要對上在澳網擊敗他的敵手西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)。納達爾如果順利過關，決賽對手預計會是喬科維奇(Novak Djokovic)或是「紅土小天王」蒂姆(Dominic Thiem)。

法網官方預測8強對戰組合為喬科維奇對茲維列夫（Alexander Zverev）；蒂姆對狄波特羅（Juan Martin del Potro）；西西帕斯對費德勒；錦織圭對納達爾。

▲馬德里大師賽，費德勒。（圖／路透社）

▲費德勒。（圖／路透社）

法網男單籤表：https://reurl.cc/ALaVd

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關鍵字： 法網納達爾費德勒

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