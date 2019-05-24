KD、卡森斯總冠軍戰G1仍無法出賽　表弟首度訓練

▲杜蘭特、卡森斯總冠軍戰G1皆無法出賽。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

勇士在4比0橫掃拓荒者晉級總冠軍戰後，獲得了9天的休息時間，對於衛冕軍而言絕對是利多，因為他們比東區的球隊休息了更多的時間，不過今日傳出先前受傷的杜蘭特(Kevin Durant)在總冠軍戰G1有很大可能無法出賽，同時卡森斯(DeMarcus Cousins)也不會出賽，但兩人都可能在總冠軍戰途中歸隊。

杜蘭特先前在與火箭的系列戰中造成右小腿拉傷，隨後缺席了整個西區冠軍戰，勇士也在24日宣布了杜蘭特最新的傷病狀況，「杜蘭特在康復過程中取得很大進展，但他不太可能在總冠軍戰G1回到球隊，不過仍有可能會在系列賽的途中回歸。」

請繼續往下閱讀...

目前杜蘭特也還未重新回到場上做任何訓練，而勇士主帥柯爾(Steve Kerr)也已經做好杜蘭特無法打總冠軍戰的準備，「我只能說在總冠軍戰期間，杜蘭特還是有可能復出，但不能夠確定，只能說有可能，我們只希望有最好的結果，這一切都取決杜蘭特的恢復過程，我們都無法確定他復出的日期。」

除了杜蘭特之外，在季後賽首輪就受傷的「表弟」，勇士也更新了他的狀況，目前卡森斯恢復狀況良好，更已經投入訓練，這也是卡森斯自4月17日受傷後首度參與訓練，這也讓勇士球團不排除讓卡森斯在總冠軍戰回歸，只是他依舊不確定能否在G1就回到球場，對於自己的傷勢，卡森斯則表示「我感覺已經好很多，可以上場跑動並且參與對抗，這比先前狀況好了很多。」

▲卡森斯已經恢復訓練。（圖／路透）

快下載《ETtoday新聞雲》App，準時鎖定中職賽事直播外，5/3-5/31只要每天打開《ETtoday新聞雲》App，進入「中職看ET 上半季冠軍神預測」活動，投票給你認為最有機會奪冠的隊伍，參加投票即可抽【預測參加獎】，預測中季冠軍隊還可再抽【預測成功獎】，雙重大獎等你拿，還不快來滑一下！