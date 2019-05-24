字母哥明年有機會簽史上最大合約　沃克成最大受益者

▲字母哥明年將有機會簽下史上最大合約。（圖／路透）



記者張曜麟／綜合報導

NBA在24日公布了本季最佳陣容第1、2、3隊，其中本季打出超其表現的安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)毫無疑問的入選第1陣容，這也觸發了DVPE(指定資深球員條款)，讓他有機會在明年夏天簽下史上最大合約機會，另外黃蜂當家球星沃克(Kemba Walker)也入選第3陣容，一樣觸發了DVPE，讓他可以跟黃蜂續約5年延長合約，成為最大受益者。

「字母哥」本季在攻防兩端都大幅進化，儘管外線能力尚未開發，不過仍憑藉超強的身體素質大殺四方，同時也率領公鹿取得聯盟第1的戰績，這樣的表現也讓「字母哥」成功進入最佳陣容第1隊，這是他連續2個賽季都入選最佳陣容，讓他可以在明年夏天簽下5年2.473億美元的史上最大合約，這份合約將在2021賽季生效，5年的薪資分別為4260萬、4600萬、4950萬、5290萬、5630萬。

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除了「字母哥」之外，有許多球員也觸發了DVPE這項條款，里拉德(Damian Lillard)、戈貝爾(Rudy Gobert)都是這條約的受益者，不過若要說受益最大的就是黃蜂當家後衛沃克，因為他入選了第3隊陣容，這讓他可以在今年夏天與黃蜂簽下5年2.21億美元的超大合約，倘若其他球隊想要簽他，最多只能開出4年1.41億美元合約，兩者相差了8千萬美元，不過黃蜂的狀況不斷，先前有傳出球隊正打算重建，沃克是否還會留在夏洛特依舊是未知數。

▲沃克是DVPE條款最大受益者。（圖／達志影像／美聯社）

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